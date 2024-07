Tóth Krisztián: Éremmel a nyakamban lennék teljesen elégedett

Pont került az i-re, lezárult a cselgáncsozók maratoni, kétéves kvalifikációs időszaka. Ebben a periódusban előfordult, hogy a világranglista alapján 9-10 magyar harcos is kijutott volna Párizsba, a véghajrá azonban nem sikerült jól, öten szereztek egyéni kvótát. Tóth Krisztián (90 kg, MTK Budapest), Pupp Réka (52 kg, Atomerőmű SE), Özbas Szofi (63 kg, BHSE) és Gercsák Szabina (70 kg, Atomerőmű SE) direkt kvótával, Ungvári Attila (81 kg, Budaörsi SC) pedig kontinentálissal lehet az ötkarikás játékok résztvevője. Az időszak lezárásával egy időben azonban gazdára találtak a szabadkártyák is, amelyek közül egyet a magyar vegyes csapat kapott, és most először ott lesz az olimpián. Ráadásul az Eb-bronzérmes Pongrácz Bence (VSD) így egyéniben is tatamira léphet a francia fővárosban. Ráadásul a visszaosztott kvótákból is jutott egy Magyarországnak, a szerencsés Vég Zsombor (100 kg, Ceglédi VSE) lett, így ő is tatamira léphet Párizsban. Fotó: Dömötör Csaba