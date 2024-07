Csütörtöki sportműsor: női kéziseink és férfi pólósaink meccset játszanak az olimpián, Kós Hubert éremeséllyel úszik döntőt

A párizsi olimpia csütörtöki versenynapján mérkőzés vár női kézilabda- és férfi vízilabda-válogatottunkra: előbbi Spanyolországgal játszik, utóbbi Japán ellen száll vízbe. Kós Hubert a legjobb idővel jutott be a 200 méteres hátúszás döntőjébe – este éremért tempózik, és nem ő lesz az egyetlen magyar úszó, akire feladat vár csütörtökön. Megkezdik szereplésüket atlétáink és vitorlázóink, lesz magyar érdekeltség cselgáncsban, sportlövészetben, valamint tornában is. Az ötkarikás csatatereken kívül sem áll meg az élet, a Paks visszavágót játszik a labdarúgó Konferencialiga selejtezőjében, és felkészülési meccsen pályára lép a magyar női kosárlabda-válogatott is. Íme, a kiemelt csütörtöki sportműsor!

AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK OLIMPIAI PROGRAM A TELJES NAPI PROGRAM (18 ARANYÉREM) (Tv: M4 Sport, M4 Sport+, Eurosport1, Eurosport2, Duna World) ASZTALITENISZ

10.00: női egyes – negyeddöntő

12.00: férfi egyes – negyeddöntő

15.00: női egyes – negyeddöntő

16.00: férfi egyes – negyeddöntő

20.00: női egyes – negyeddöntő

21.00: férfi egyes – negyeddöntő ATLÉTIKA

07.30: férfi 20 km gyaloglás DÖNTŐ (Helebrandt Máté, Venyercsán Bence)

09.20: női 20 km gyaloglás DÖNTŐ (Récsei Rita, Madarász Viktória) CSELGÁNCS

női 78 kg, férfi 100 kg

10.00: a 16 közé jutásért, nyolcaddöntő, negyeddöntő

1. tatami, 9. meccs: Vég Zsombor–Alekszandar Kukolj (szerb)

16.00: férfi 100 kg – vigaszág

16.17: férfi 100 kg – elődöntő

16.34: női 78 kg – vigaszág

16.51: női 78 kg – elődöntő

17.18: férfi 100 kg – bronzmeccsek, DÖNTŐ

17.49: női 78 kg – bronzmeccsek, DÖNTŐ EVEZÉS

09.30: férfi és női egypár elődöntő (A/B)

10.10: férfi és női nyolcas reményfutam

10.30: férfi és női kétpár B-döntő

10.54: férfi és női kormányos nélküli négyes B-döntő

11.18: női kétpár DÖNTŐ

11.30: férfi kétpár DÖNTŐ

11.50: női kormányos nélküli négyes DÖNTŐ

12.10: férfi kormányos nélküli négyes DÖNTŐ GOLF

09.00: férfiak 1. forduló GYEPLABDA

FÉRFIAK

A-csoport

12.45: Franciaország–Nagy-Britannia

B-csoport

10.00: India–Belgium

10.30: Új-Zéland–Ausztrália

13.15: Argentína–Írország

NŐK

A-csoport

19.45: Japán–Franciaország

B-csoport

17.00: Egyesült Államok–Nagy-Britannia

17.30: Spanyolország–Dél-Afrika

20.15: Argentína–Ausztrália ÍJÁSZAT

12.00–18.50: férfi és női egyéni 1. forduló, 2. forduló KAJAK-KENU SZLALOM

15.30: férfi kajak elődöntő

17.30: férfi kajak DÖNTŐ KERÉKPÁR, BMX PÁLYAVERSENY

20.00–22.15: férfi és női negyeddöntő KÉZILABDA

NŐK

A-csoport

11.00: Dél-Korea–Svédország

19.00: Németország–Dánia

21.00: Szlovénia–Norvégia

B-csoport

09.00: Hollandia–Brazília

14.00: Spanyolország–Magyarország – élőben az NSO-n!

16.00: Angola–Franciaország KOSÁRLABDA

NŐK

B-csoport

13.30: Ausztrália–Kanada

17.15: Franciaország–Nigéria

C-csoport

11.00: Japán–Németország

21.00: Belgium–Egyesült Államok 3X3-AS KOSÁRLABDA

09.00–10.35: csoportkör

Férfiak: Hollandia–Szerbia, Kína–Lettország

Nők: Kína–Ausztrália, Németország–Kanada

12.30–14.05: csoportkör

Férfiak: Lengyelország–Litvánia, Franciaország–Hollandia

Nők: Azerbajdzsán–Franciaország, Egyesült Államok–Franciaország

18.00–19.35: csoportkör

Férfiak: Litvánia–Egyesült Államok, Kína–Lengyelország

Nők: Kína–Spanyolország, Németország–Azerbajdzsán

21.30–23.05: csoportkör

Férfiak: Szerbia–Franciaország, Lettország–Spanyolország

Nők: Egyesült Államok–Spanyolország, Kanada–Franciaország LOVAGLÁS

DÍJUGRATÁS

11.00: csapat, selejtező ÖKÖLVÍVÁS

11.00–21.52: negyeddöntő (férfi 63.5 kg – Kovács Richárd, férfi 92 kg, női 54 kg), nyolcaddöntő (női 50 kg, női 66 kg – Hámori Luca)

16.18: Hámori Luca–Marissa Williamson (ausztrál)

17.38: Kovács Richárd–Sofiane Oumiha (francia) RÖPLABDA

NŐK

A-csoport

21.00: Franciaország–Kína

B-csoport

13.00: Brazília–Japán

C-csoport

09.00: Törökország–Dominikai Köztársaság

17.00: Olaszország–Hollandia SPORTLÖVÉSZET

09.30: 50 méter puska, 3 testhelyzet, férfi DÖNTŐ

12.00: 50 méter puska, 3 testhelyzet, női selejtező (Mészáros Eszter) STRANDRÖPLABDA

09.00–22.00: férfi vagy női selejtező TENISZ

12.00: férfi egyes negyeddöntő, női egyes elődöntő, női páros elődöntő, vegyes páros elődöntő

19.00: férfi egyes negyeddöntő, női egyes elődöntő TOLLASLABDA

08.30: női páros negyeddöntő

09.40: férfi egyes nyolcaddöntő

13.00: férfi páros negyeddöntő

14.10: férfi egyes nyolcaddöntő

15.20: férfi egyes nyolcaddöntő

18.30: női egyes nyolcaddöntő

19.30: vegyes páros elődöntő TORNA

18.15: női egyéni összetett DÖNTŐ (Czifra Bettina) ÚSZÁS

11.00: előfutamok

11.00: női 200 hát (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter)

11.18: férfi 50 gyors (Szabó Szebasztián)

11.47: férfi 200 vegyes (Zombori Gábor)

12.05: női 4x200-as gyorsváltó (Magyarország)

20.30: középdöntők, döntők

20.30: női 200 pillangó DÖNTŐ

20.38: férfi 200 hát DÖNTŐ (Kós Hubert)

20.46: férfi 50 gyors középdöntő (Szabó Szebasztián ?)

21.11: női 200 mell DÖNTŐ

21.19: női 200 hát középdöntő (Molnár Dóra Szabó-Feltóthy Eszter ?)

21.47: férfi 200 vegyes középdöntő (Zombori Gábor ?)

22.03: női 4x200-as gyorsváltó DÖNTŐ (Magyarország ?) VITORLÁZÁS

férfi skiff éremfutam DÖNTŐ

női skiff éremfutam DÖNTŐ

12.15: férfi dinghy, ILCA7 1–2. futam (Vadnai Jonatán)

15.35: női dinghy, ILCA6 1–2. futam (Érdi Mária)

női windsurf 17–20. futam

férfi windsurf 17–20. futam VÍVÁS

11.50: női tőr, csapat negyeddöntő

13.40: női tőr, csapat 5–8. helyért

14.50: női tőr, csapat elődöntő

16.00: női tőr, csapat helyosztók

19.10: női tőr, csapat bronzmeccs

20.30: női tőr, csapat DÖNTŐ VÍZILABDA

FÉRFIAK

A-csoport

10.30: Görögország–Egyesült Államok

16.35: Olaszország–Montenegró

19.30: Románia–Horvátország

B-csoport

12.05: Szerbia–Spanyolország

15.00: Franciaország–Ausztrália

21.05: Magyarország–Japán – élőben az NSO-n! FUTBALLPROGRAM EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

19.00: Elfsborg (svéd)–Sheriff Tiraspol (moldovai)

19.15: Silkeborg (dán)–Molde (norvég)

19.30: Maccabi Petah-Tikva (izraeli)–Braga (portugál)

19.30: Trabzonspor (török)–Ruzomberok (szlovák)

20.00: Botev Plovdiv (bolgár)–Panathinaikosz (görög)

20.00: Cercle Bruges (belga)–Kilmarnock (skót)

20.00: HNK Rijeka (horvát)–Corvinul Hunedoara (román)

20.00: Vojvodina (szerb)–Ajax (holland)

20.30: Rapid Wien (osztrák)–Wisla Kraków (lengyel) KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

16.00: Asztana (kazah)–Milsami Orhei (moldovai)

17.00: Ararat (örmény)–Zimbru Chisinau (moldovai)

17.00: Bravo (szlovén)–Zrinjski Mostar (bosnyák)

17.00: Llapi (koszovói)–Bröndby (dán)

17.00: Ordabaszi (kazah)–Differdange (luxemburgi)

17.00: Urartu (örmény)–Baník Ostrava (cseh)

18.00: AEK Larnaca (ciprusi)–Paksi FC (Tv: Duna) – élőben az NSO-n!

18.00: Levedia Tallinn (észt)–NK Osijek (horvát)

18.00: Pafosz (ciprusi)–Zalgiris Vilnius (litván)

18.00: Sabah (azeri)–Maccabi Haifa (izraeli)

18.00: Tobol (kazah)–St. Gallen (svájci)

18.00: FK TransINVEST (litván)–Mladá Boleslav (cseh)

18.00: Polisszja Zsitomir (ukrán)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

18.30: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–AEK Athén (görög)

18.30: Paide Linnameeskond (észt)–Stjarnan (izlandi)

19.00: Brann (norvég)–Go Ahead Eagles (holland)

19.00: Caernarfon Town (walesi)–Legia Warszawa (lengyel)

19.00: FCB Magpies (gibraltári)–FC Köbenhavn (dán)

19.00: Progres Niederkorn (luxemburgi)–Djurgarden (svéd)

19.00: Sliema Wanderers (máltai)–FC Noah (örmény)

19.00: Torpedo Kutaiszi (grúz)–Omonia (ciprusi)

19.00: Tromsö (norvég)–KuPS Kuopio (finn)

19.00: Universitatea Craiova (román)–Maribor (szlovén)

19.30: Cserno More (bolgár)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

19.30: FC Vaduz (liechtensteini)–St. Patrick's Athletic (ír)

20.00: Egnatia (albán)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

20.00: Nyeman Grodno (fehérorosz)–CFR Cluj (román)

20.00: Partizani (albán)–Iberia Tbiliszi (grúz)

20.00: Víkingur (feröeri)–Gent (belga)

20.30: DAC (szlovákiai)–Zira (azeri) – élőben az NSO-n!

20.30: Slask Wroclaw (lengyel)–Riga FC (lett)

20.45: La Fiorita 1967 (San Marinó-i)–Istanbul Basaksehir (török)

20.45: Shelbourne (ír)–FC Zürich (svájci)

20.45: St. Mirren (skót)–Valur (izlandi)

21.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–CSZKA 1948 (bolgár)

21.00: HB Tórshavn (feröeri)–Hajduk Split (horvát)

21.00: Vitória SC (portugál)–Floriana (máltai) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, előszezon

Péntek 2.00: Chicago Bears–Houston Texans (Tv: Arena4) KOSÁRLABDA

Női felkészülési mérkőzés

19.00: Montenegró–Magyarország LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1118 (Tv: Sport2) TENISZ

17.00: ATP-torna, Washington (Tv: Match4)

17.00: WTA-torna, Washington A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Monoki Kálmán

Benne

6.00: Nemzeti Sport-lapszemle, eredmények

7.00: Milák Kristóf és a férfi kardcsapat olimpiai szerepléséről: Kovács Erika, Nemzeti Sport

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Csisztu Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió munkatársa jelentkezik Párizsból

9.00: Ballai Attila, a Nemzeti Sport stratégiai igazgatója a kézilabdázók továbbjutási esélyeiről

Sportdélelőtt

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Olasz Gergő

Benne

14.00: Női kézilabda, Spanyolország–Magyarország, kommentátor: Bera Emese és Cseszregi Balázs

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

Benne

17.20–17.40: Nemzeti sportkrónika

21.05: Férfi vízilabda, Magyarország–Japán, kommentátor: Regős László és Tóth Béla

22.30: Sportvilág, napi összefoglaló – Szilágyi Dóra

Párizsból jelentik: Bera Emese, Cseszregi Balázs, Csisztu Zsuzsa, Jó András, Katona László, Nyáguly Gergely, Regős László, Somogyi Zsófia, Tóth Béla