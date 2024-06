Világraszóló sportdiplomáciai sikerek – Schmidt Ádám a Sportrádióban járt

A megszokott hétfőből ezúttal (is) kedd lett, ám a változás mögött egy hatalmas sportdiplomáciai siker áll: Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hétfőn délelőtt együtt jelentette be, hogy 2026. szeptember 11. és 13. között Budapest rendezi meg az első atlétikai világdöntőt.

A Sportrádióba emiatt a hónap első keddjén érkezett Schmidt Ádám, és természetesen a hétfői történésről kérdezte őt először a két műsorvezető, Risztov Éva és Harsányi Levente:

A 2026-OS BL-DÖNTŐ RENDEZÉSÉBEN CSÁNYI SÁNDORNAK NAGY SZEREPE VAN Hogy Schmidt Ádám szereti azt a focit, amit a Real Madrid játszik, eddig sem volt titok, az idei BL-döntő kapcsán kedden az is szóba került, hogy a szombati fináléban a spanyolok megint megmutatták azt, amihez a leginkább értenek: hogy, hogyan kell győzni. Természetesen nemcsak az idei fináléról ejtett szót, hanem a két évvel későbbiről is: „Abban, hogy 2026-ban a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó BL-döntőt, abban benne van az elmúlt tizennégy esztendő munkája, a sok itthoni világverseny, és persze óriási szerepe van ebben a sportdiplomáciai sikerben Csányi Sándornak, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökének, aki nagyon fontos pozíciót tölt be a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségben. Ma már elmondhatjuk, hogy egy barátságos válogatott meccsre is pillanatok alatt elkelnek a jegyek, az elmúlt években többek között Európai Szuperkupa döntőt, Európa-liga döntőt, Bajnokok Ligája és Európa-bajnoki meccseket rendeztünk, jön a BL-döntő, mindez bizonyítja, hogy megérte megépíteni a Puskás Arénát.”

„Atlétikában kétévente rendeznek világbajnokságot, a vébé és az olimpia mellé szerettek volna még egy »durranást« a sportág vezérei, nem degradálva ezzel a kontinensbajnokságokat. A hazai rendezésű világbajnokság előtt megtörtént az első egyeztetés a témában, s akkor hangzott el, hogy valami olyan eseményt terveznek az elöljárók, amely tematikájában eltér az olimpiától és a világbajnokságtól. A világdöntő egy három napon keresztül tartó esemény, ahová a legjobbak kapnak meghívást a világranglista alapján. A sportágban korábban sohasem látott pénzdíjat társítottak a verseny mellé – ezzel egyébként ösztönzik arra a sportolókat, hogy a ranglistán minél előrébb végezzenek, hiszen csak akkor indulhatnak a döntőn, utána pedig az motiválja őket, hogy ezen a csúcseseményen minél előrébb végezzenek.”

Schmidt Ádám elárulta, az egyeztetések novemberben kezdődtek el, a folyamat pedig a tavasz elején jutott el odáig, hogy a Kormány támogatását kérjék a rendezéshez – utóbbi április végén megérkezett, így hétfőn bejelenthették, hogy első ízben a magyar főváros rendezi a sportág egyik csúcseseményét.

Hogy mindebből milyen hozadéka lehet a magyar sportnak, a magyar atlétikának, Schmidt Ádám úgy vélekedett, általánosságban is fellendülést hozhat, hiszen már a tavalyi budapesti vb-n is korábban sohasem látott létszámú csapat képviselte a magyar színeket.

„Atlétáinknak ösztönző erő lehet az újabb esemény, s elárulhatom, hogy már folynak a tárgyalások annak kapcsán, hogy ha már Budapest ad otthont a döntőnek, kapjon a magyar atlétika némi kedvezményt – szabadkártya, vagy éppen számbővítés formájában. Bízom abban, hogy ez a viadal segíti azt is, hogy a jövőben még több fiatal választja az atlétikát” – nyilatkozta az államtitkár.

Mérlegelni, összehasonlítani persze nem lehet, de a hétfőinél talán még nagyobb jelentőségű bejelentés hangzott el a múlt héten, nevezetesen az, hogy Rapport Richárd és Lékó Péter együtt, egymás mellett, a magyar színeket képviselve ül asztalhoz a szeptemberi budapesti sakkolimpián.

„Személy szerint is fontos ügy volt ez számomra. Lehetetlen küldetésnek tűnt, de az ilyeneket szeretem igazán – mondta Schmidt Ádám, és felelevenítette az elmúlt hónapok, hetek történéseit: – Lékó Péter az egyetlen olyan férfi sakkozónk, aki korábban világbajnoki döntőt játszott, természetes, hogy igyekeztük őt meggyőzni arról, vállalja az indulást. Ő többek között azt a feltételt szabta ehhez, hogy ha Rapport Richárd hazajön, vállalja a játékot. Mindez februárban történt, s aztán hosszas előkészítő munka után Rapport Richárddal is leültünk tárgyalni. Szeretném hangsúlyozni, hogy Ricsi sohasem vette fel a román állampolgárságot – vannak nemzetközi szövetségek, amelyek engedik, hogy az állampolgárság megléte nélkül is játszhass más ország zászlója alatt. Rapport Richárd egyszer játszott román zászló alatt. Ricsi azért döntött úgy, hogy asztalhoz ül magyar színekben, mert úgy érezte, végre újra fontos az országnak. Hogy ez így volt, abban kiemelt szerepet játszott a honi szövetség elnöke és alelnöke, Polyánszky Zoltán és Flumbort András. A törekvésünk pedig egyértelmű volt: ha már mi rendezzük ezt a világversenyt, csak az lehet a célunk, hogy a lehető legerősebb válogatott képviselje hazánkat. Azzal, hogy az egyes és kettes táblánál Rapport Richárd és Lékó Péter ül majd, aranyesélyessé lépett elő a csapatunk – ezt nem én mondom, Rapport Ricsi fogalmazott így.”

A nagy jelentőségű bejelentések mellett Schmidt Ádám és csapata külföldön is „dolgozott” májusban, hiszen július elsejétől hazánk lesz az Európai Unió soros elnöke, s ennek kapcsán részt vettek Brüsszelben az Európai Tanács soros ülésén, tanácskoztak a kontinens sportminisztereivel, illetve Schmidt Ádám bemutatta, a sportot illetően milyen tematikával készül hazánk az Európai Unió elnökségére – ennek keretében beszélt a júliusi sportkonferenciáról, a szeptemberi Európai Sporthétről, a sportminiszterek konferenciájáról, valamint a novemberi végi, brüsszeli sportminiszterek tanácsáról.

„A közösség ereje a sportban” – ez lesz a tavaly megújult Ezüstgerely művészeti pályázat idei hívószava. Mindezt már annak kapcsán jegyezte meg Schmidt Ádám, vajon mi az üzenete ennek a pályázatnak.

„Tavaly megújítottuk ezt a több mint hatvanéves múlttal rendelkező programot – folytatta az államtitkár. – Fontosnak tartjuk, hogy a sport által kínált minden lehetőséget megragadjunk: a művészeti ágakon belül metszéspontokat kell találnunk, s ezáltal olyan korosztályt is képesek vagyunk megszólítani, amelyiket más úton nehezen érünk el. Tavaly az atlétika volt a pályázat fő tematikája, idén pedig a közösség a sportban a címszó, és ezúttal a fotó mellett már grafikával és installációval is lehet pályázni. A tavalyi díjátadón azt mondtam, a sport önmagában is képes műalkotások létrehozására: a pillanatot persze el kell kapni, ám ahhoz mást nem kell hozzátenni, hiszen érzelmet és sok minden mást is kifejez egyetlen momentum. A sport és a kultúra összefonódása segítséget nyújt nekünk és mindenki másnak ahhoz, hogy kapcsolódjon a sporthoz.”

A sportirányítás tevékenységéhez kapcsolódik a Héraklész-program is, amelyet a korábbi világbajnoki bronzérmes sprinter, Baji Balázs „fog össze”: már tavaly is a program részeként szakmai napot szerveztek a héraklészosoknak, akikkel együtt nézték meg az atlétikai világbajnokság aznapi küzdelmeit, idén pedig az utcai sportok olimpiai selejtezőjének első napján lesz a szakmai nap, június 20-án előbb előadások és beszélgetések várják a szakembereket és sportolókat, aztán pedig a torna eseményeit követik együtt figyelemmel a résztvevők.

– Minden olyan program fontos a számunkra, amelyik segíti a kettős életpálya-modellt. Szeretnénk elérni, hogy a fiatalok ne gondolják azt, hogy választaniuk kell, ha elérnek ahhoz az életkorhoz, amikor megkezdik egyetemi tanulmányaikat. És fontos számunkra az is, ezért is biztattam őket már arra, hogy időben kezdjék el tervezni a sportpályafutás utáni életüket, hogy segítsük a sportolókat a nehéz pillanatokban, például akkor megkezdik civil életüket. Büszke vagyok arra, hogy Sors Tamás, Märcz Tamás, Baji Balázs, Szalai Ádám is a sportirányításban dolgozik.”

A sportállamtitkárság másik kiemelt programja a Sportoló Nemzet Program, amely „országjárásra indult: „Mélyről indultunk. Kell, hogy néha megálljunk, s végiggondoljuk, mi is történt az elmúlt tizennégy évben. Akkor sok-sok egyesület állt a szakadék szélén, és meggyőződésem, ha nem indul el a TAO-rendszer, közülük jó néhány már meg is szűnt volna. Tizennégy évvel ezelőtt a sportköltségvetés 17.6 milliárd forint volt, 2024-ben ez 172.4 milliárd, és ezen felül van még a 124.9 milliárd forintos TAO-támogatás. Érdemes végiggondolni, hány létesítmény épült fel és újult meg 2010 óta, s hogy nem rendezhettünk volna atlétikai világbajnokságot, ha nincs erre alkalmas stadionunk, hogy nem lenne Úszó Nemzet Program, ha nem lenne ennyi tanuszoda. Az országjárás során az előadásokban azt is nyomatékosítjuk, miért is érdemes kapcsolatba kerülni a sporttal.”

Az egyórás beszélgetés végén természetesen a közelgő olimpia is szóba került, leginkább az, hogy a Wizzair egy, a magyar ötkarikás csapat lógójával ellátott gépet állított forgalomba – az egyébként nemcsak a Team Hungary tagjait szállítja majd a francia fővárosba, hanem bárkit, aki jegyet vált a Budapest–Párizs útra.

A TELJES BESZÉLGETÉST ITT HALLGATHATJA VISSZA!