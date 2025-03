A hétvégi verseny jó visszaigazolás volt Bőhm Csabának

„Kicsit mélyvíz volt számomra ez az új, akadályversennyel bővített öttusaviadal, az olimpia óta nem is nagyon versenyeztem. Én mindig is lovagláspárti voltam, de nem érzem azt, hogy öttusázóként most kevesebb lettem. Hiányzik a lovaglás, hiszen szívvel lélekkel csináltam tíz éven át, de most már elfogadtam, előre tekintek és megpróbálok ebben az új öttusában minél sikeresebb lenni. Az olimpia után volt egy nehezebb időszak, nem tudtam, hogy van-e ebben jövőm, van-e jövőm az öttusában, akarom-e ezt. De egy hónap teljes eltűnés után lementem edzeni, rájöttem, hogy ugyanúgy szeretem ezt az öttusát, és ezt akarom csinálni. A hétvégi verseny egy jó visszaigazolás volt arra, hogy nem dőlt össze a világ. Az akadálysport szabályaival még én sem vagyok teljesen tisztában. Amikor felálltam az első versenykörülmények között rendezett akadálypályára, és a csúszás miatt a tenyeremre tettem egy kis földet, figyelmeztettek, hogy ha ez még egyszer megtörténik, az tíz pont büntetéssel jár” – mondta Bőhm Csaba.

„Az olimpia után Csaba pihenőt kapott, így november elején kezdtük el a felkészülést egy erőnléti edzővel. Az öttusázók mindig is híresek voltak az alkalmazkodásról, öt számot az elmúlt 12 évben is rengeteg szabályváltoztatás érintette. Úgy gondolom, a sikeres öttusázók ebben az új sportágban is megtalálják a számításukat. A sportág érdeke, hogy benne maradjon az olimpiai programban, így mindenki beállt sorba. Az nehézséget jelentett, hogy a felnőtteknek nem hagytak átmenetet, az olimpia után rögtön kezdődött a versenyszezon egy új számmal. Úgy érzem, hogy egy idő után be fog sűrűsödni a mezőny az akadálysportban is” – árulta el Geleta Balázs, Bőhm edzője.

