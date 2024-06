Indul a „legcoolabb” fesztivál, ahonnan Párizsba vezet az út

HATALMAS BELÉPTETŐKAPU és reptéri szintű ellenőrzés fogadta az Olimpiai Kvalifikációs Játékok budapesti eseményére érkező vendégeket a Ludovika Campuson. Miközben a média hazai és nemzetközi képviselői a zsúfolásig telt konferenciateremben vártak a sajtótájékoztatóra, a BMX-esek, deszkások és falmászók már birtokba vették a helyszíneket.

„Egy hete dolgozunk már itt, az Orczy-kertben – kezdte Pierre Fratter-Bardy, a a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) olimpiai stratégiával és fejlesztéssel foglalkozó csoportjának igazgatóhelyettese. – A park lenyűgöző, egyedi élményt nyújt majd a versenyzőknek és a nézőknek egyaránt. A sanghaji első felvonás remekül sikerült, most viszont azért érkezett több mint 450 sportoló, hogy közülük 150 az utolsó esélyt megragadva kijusson az ötkarikás játékokra.”

Fratter-Bardy hozzátette, a szurkolók számára is különleges lesz a rendezvény, mert a családjukkal, barátaikkal kilátogatva egészen közelről ismerkedhetnek meg a – szavaival élve – „legcoolabb” sportokkal. A hatásról pedig elmondta, a sanghaji visszajelzések alapján a nézettségi adatok is mutatják, jóval több fiatalt sikerült megnyerni.

Fürjes Balázs, a NOB Olimpiai Program Bizottsága tagja annyival egészítette ki, hogy ez startup, egy olimpiai innováció, a sikerben pedig abszolút biztosak. A teljesen ingyenes kvalifikációs sorozat pedig egyben zenei fesztivál is lesz, a színpadon rapperek és DJ-k fokozzák a hangulatot.

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt arról beszélt, hogy Magyarország számára ez a kvalifikációs sorozat egy izgalmas lehetőség, a magyar sportolók is kipróbálhatják magukat nem csak a hagyományosan sikeres tradicionális sportokban. „Meg lehet nézni, hol tartunk a világelithez képest, a fiatalok szempontjából pedig az olimpiai mozgalom új területre tud eljutni ezekkel a sportágakkal.”

Gyulay szerint hab a tortán, hogy a rendezvény zárása egybeesik a június 23-i olimpiai nappal, a NOB születésnapját közösen tudják majd megünnepelni.

A sajtótájékoztatót követően lehetőség nyílt bejárni a verseny helyszíneit. A BMX-esek ellentmondást nem tűrő módon készültek a tűző napon, már az edzéseken is látványosabbnál látványosabb trükköket mutattak be a többméteres sáncokon. A bréktáncosok parkettjén még dolgoztak a tornacsarnokban, a gördeszkások viszont két pályán is gyakorolhattak, az egyiket egy speciális medencében alakították ki, a street pálya az utcai elemeket ötvözi, lépcsőkkel, csövekkel. A Kossuth Lajos szobra mellett közvetlenül felállított mászófal tetejére öt-hat másodperc alatt felértek a legügyesebb sportolók – és ez még csak a gyakorlás. A túloldalon már készen áll a színpad.

Az Orczy-parkban tehát minden adott egy nagyszerű sportfesztiválra, ahonnan az út Párizsba vezet.