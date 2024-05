Sleisz Gabriella bíróként lesz ott a birkózók versenyén az olimpián

Sleisz versenyzőként négyszer jutott Európa-bajnoki ötödik helyezésig, nyolc Európa-bajnokságon, öt világbajnokságon és két Európai Játékokon ölthette magára a címeres mezt, legutóbb a 2020-as római kontinensviadalon.

Sportolói pályafutását befejezve edzőnek állt a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián (KIMBA), és ezzel egyidejűleg megkezdte bírói karrierjét is. A nemzetközi porondon is remekül helyt áll mindkét területen, utóbbin olyannyira, hogy a többi között a tavalyi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, valamint az idei európai és világkvalifikációs versenyeken nyújtott teljesítményének köszönhetően a párizsi olimpián is bíráskodhat majd.

Sleisz Gabriella a párizsi játékokra nevezett ötven fős bírói gárdába kvalifikált, ahol mindössze tizenegy női sípmester kapott helyet.