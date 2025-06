Románia legyőzésével csoportelső a magyar válogatott a teke-vb-n

A szervezők közleménye szerint a csütörtökön a franciákat 8:0-ra, szombaton a lengyeleket 7:1-re verő magyar női együttes a románokat 6:2-re győzte le az utolsó, hétfői csoportmeccsén.

„Ez egy komoly erőpróba volt, hiszen a románok mindent megtettek, hogy megnehezítsék a dolgunkat. Szépen lassan rázódunk bele a tornába, és most már mindenki érzi a tét súlyát. Ha a saját értékeink szerint játszunk, akkor jöhet bárki” – értékelt Orosz István szövetségi kapitány.

Pintyőke Marcell, a Magyar Tekeszövetség szombaton újraválasztott és így negyedik ciklusát kezdő elnöke kiemelte, a románok elleni siker legnagyobb értéke, hogy 200 fával tudtak nyerni, ami ebben a sportágban óriási különbség.

„Pályára lépett egy fiatal tehetség is Németh Enikő személyében, és ott voltak a rutinos klasszisok is. Megalkuvást nem tűrően harcoltunk a csoportelsőségért, és ennek meg is lett az eredménye. Azt látni ezen a világbajnokságon, hogy minden fáért meg kell dolgozni. Magabiztosan megyünk tovább, jöjjön, aki jön” – mondta az elnök.