MotoGP: megvan a 2025-ös idény teljes versenynaptára

A világbajnokság ezúttal 22 nagydíjból áll majd, amit 18 különböző országban, köztük – 1992 óta először – Magyarországon is rendeznek.

Az előszezoni teszteket a csapatok Thaiföldön és Malajziában végzik majd, a nyitóverseny pedig ezúttal Qatar helyett szintén Thaiföldön lesz. Az utóbbi 25 évben először lesz rá alkalom – a 2001-es Japán Nagydíj óta –, hogy délkelet Ázsiában nyissák meg az idényt a MotoGP versenyzői.

Mint arról már beszámoltunk, 2025-től a balatonfőkajári Balaton Park Circuiton is láthatjuk a gyorsaságimotoros-vb legjobbjait. Most már azonban azt is biztosan tudjuk, hogy a Magyar Nagydíj az idény 14. futama lesz és augusztus 24-én kerül rá sor.