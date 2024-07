TCR World Tour: győzelemmel és hatodik hellyel zárta Michelisz az interlagosi fordulót

Tizedikként zárta Michelisz Norbert az interlagosi időmérőt, így a mezőny sűrűjéből indulhat az első futamon. Ez azonban azt is jelenti, hogy a hétvége második versenyének a pole pozícióból vághat neki, így nincs nagy ok a szomorkodásra a Hyundainál.

Az első viadalon Santiago Urrutia parkolhatta le autóját az első rajtkockába a rajtrácson, mellőle Esteban Guerrieri várhatta a piros lámpák kialvását. A második sorból Yann Ehrlacher és Marco Butti indulhatott, Michelisz a tizedik pozícióból vághatott neki ennek a versenynek.

Legjobban Guerrieri kapta el a rajtot, s hamar átvette vezetést, ám a második helyre visszaeső Urrutia már az első körben megpróbálta visszavenni a vezetést. Az első kísérlet sikertelenül zárult, majd egy, a rajtrácson ragadt autó miatt a pályára küldték a biztonsági autót. A korlátozás nagyjából tíz percig tartott, az újraindításkor Guerrieri maradt az élen.

Michelisz egyébként három pozíciót javítva a hetedik helyre jött fel a startnál, majd az újraindítást követően Néstor Girolamit is megelőzte, így már hatodikként autózhatott. Az argentin később egyébként további pozíciókat veszített, így a futam utolsó harmadában főként az őt érintő csaták szolgáltatták az izgalmat.

Girolami honfitársa, Guerrieri sokan sikeresebb futamon van túl, hiszen megszerezte a győzelmet az interlagosi első viadalon. A Honda-pilóta mellé Urrutia és Butti állhatott fel a dobogón, Michelisz hatodikként szelte át a célvonalat.

TCR WORLD TOUR

BRAZÍLIA, ELSŐ VERSENY

1. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing)

2. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co)

3. Marco Butti (olasz, GOAT Racing)

4. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co)

5. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co)

6. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse)

A néhány órával később rendezett második versenyen Michelisz várhatta a pole pozícióból a piros lámpák kialvását. A magyar pilóta megtartotta a vezetést a rajtnál, ám a mellőle rajtoló Ma Csing-hua hamar támadni kezdte őt. Michelisz szerencséjére nem sokkal a startot követően a pályára kellett küldeni a biztonsági autót, miután az egyik regionális versenyzőt, Juan Manuel Casellát kilökték és a falat is végigsúrolva véget ért a futama.

A safety car ezúttal jóval kevesebb időt töltött a mezőny előtt, mint az első versenyen, az újraindításkor Ma továbbra sem tágított Michelisz mögül. Nemsoká Thed Björk is megérkezett az élen autózó kettősre – fél távnál a top három egy másodpercen belül volt. A futam utolsó harmadában Ma picit visszavett a tempóból, de így is közel maradt a magyar versenyzőhöz, Björk azonban kezdett leszakadni róluk.

Néhány perccel a leintés előtt (vélhetően csapatutasítás következtében) Björk, majd Urrutia is elment Ma mellett, és a svéd üldözőbe vette Micheliszt, aki azonban a mögötte zajló helycseréknek köszönhetően kissé el tudott lógni. Két perc volt hátra, amikor az előnye már három másodperc volt, majd nagyjából ugyanennyivel ért célba a többiek előtt elsőként.

A győztes Michelisz mögött Björk futott be, a dobogó legalsó fokára Ma állhatott fel, miután Urrutiát megbüntették pályán kívüli előzésért. Szezonbéli második győzelmének köszönhetően Michelisz tovább növelte előnyét a bajnoki tabella élén – 15 ponttal vezet Guerrieri előtt, aki megelőzte Yann Ehrlacher-t a pontversenyben.

Folytatás két hét múlva Uruguayban!

TCR WORLD TOUR

BRAZÍLIA, MÁSODIK VERSENY

1. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse)

2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co)

3. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing Lynk & Co)

4. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing)

5. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co)

A bajnokság élmezőnye 8 verseny után: 1. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 196 pont, 2. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 181, 3. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing) 164, 4. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 159, 5. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) 150