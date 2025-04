Csillagok születtek – Deák Zsigmond jegyzete

Losonczi Dávid remek kirakatembere a birkózásnak, sikerei – világbajnoki arany- és bronzérmes, olimpiai ötödik – mellett emberi tulajdonságaival kilépett a szőnyegről és közvetlen környékéről a társadalom más szintjeire. Ki ne tudná például, hogy párizsi ötkarikás jutalmát (a vb-éhez hasonlóan) nem felmarkolta, mint bárki más teljes joggal, hanem kiegészítette 16 millió forintra és szétosztotta a rászorulók között? Kapott is érte több díjat, jótékonysági elismerést, de ő persze alapvetően nem adakozó „Róbert bácsi”, hanem sportoló, meg különben is, mit osztana szét újra és újra, ha nem kapna jutalmat? Úgyhogy nekiveselkedett az újabb felkészülésnek és nagy megméretésnek, élete első Európa-bajnokságának, s a felvidéki Somorján annak rendje és módja szerint be is jutott a döntőbe.

Ám egy döntős nem döntős – gondolhatták Losonczi példáján felbuzdulva egy nappal később kezdő csapattársai, hiszen ketten is követték erre a szintre. A mindössze 19 éves, felnőttvilágversenyen újonc Lévai Levente azonnal bátyjai, a vb- és Eb-ezüstérmes Zoltán, valamint a vb- és Eb-bronzérmes Tamás nyomdokaiba lépett, hiszen kőkemény ágon végigrobogva, regnáló világbajnokot is megverve ért oda a legjobbak közé. Csillag születik – idézhetnénk a tehetségkutató verseny címét, esetleg már múlt időbe téve, vagyis csillag született, függetlenül a vasárnapi finálétól. Vele ellentétben a jóval tapasztaltabb, 30 esztendős Szilvássy Erik már régóta ott van a csúcs közelében vb-ezüst- és Eb-bronzérmével, miközben sokáig ingázott a súlycsoportok között 82-től 97 kilóig, keresve a helyét, lehetőségeit. Mostanában a fogyasztást választotta, s a jelek szerint jól döntött, vasárnap kiderül, mennyire. S ne feledjük, a változatosság kedvéért ő is világbajnokot vert meg menetelése során…

A szombati selejtezőket egyébként összesen hét győzelemmel és egyetlen vereséggel abszolválta a magyar kötöttfogású válogatott, ami szép teljesítmény, s az alulmaradó Szőke Alex is folytathatja a vigaszágon, szóval nem fogunk unatkozni a kontinensviadal záró napján sem. Eleve rengeteg anyaországi és helyi magyar szurkoló teremt hazai környezetet a mieinknek itt, a Felvidéken, akik meghálálják a fergeteges buzdítást.

Jaj, majdnem elfeledtem (na jó, vicceltem…), Losonczi Dávid gigászi csatában 4–3-ra verte meg az olimpiai és Európa-bajnok bolgár Szemen Novikovot, és a dobogó tetejére állhatott, Vitek Dárius pedig a nehézsúly vigaszágáról az alsó fokára. Tíz győzelem és csak egy vereség volt a napi mérleg, úgyhogy nehéz lenne most fogást találni a kötöttfogáson…