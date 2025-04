Szenzáció! Lévai Levente 19 évesen Eb-döntőbe jutott!

Parádésan mutatkozott be élete első felnőtt-világversenyén az U20-as Eb-győztes Lévai Levente (72 kg). A BHSE kiválósága az első körben legyőzte a súlycsoport világ- és Európa-bajnokát, az azeri Ulvi Ganizadét, majd az oroszok U23-as vb-ezüstérmesén, a kétszeres U23-as Európa-bajnok Ruszlan Mirzojanon is túljutott.

Jöhetett az elődöntő, a fehéroroszok U23-as vb-ezüstérmese, az Eb-ötödik fehérorosz Alikszandr Liavoncsik ellen. A BHSE fiatalja fantasztikus birkózást bemutatva, passzivitási ponttal, intésponttal, megnyert challenge-dzsel, valamint kiváló dobással 5:2-re győzött, így 19 évesen Európa-bajnoki döntőben birkózhat vasárnap este, mégpedig a franciák világbajnoka, az Eb-ezüstérmes Ibrahim Ghanem ellen. Szenzációs teljesítmény!

„Hihetetlen nap volt. Már az hatalmas dolog, hogy tizenkilenc évesen itt lehetek, szóval önmagában ennek is nagyon örültem. Ettől függetlenül úgy jöttem ide, hogy megnyerem az Európa-bajnokságot. Ránéztem a sorsolásra, durvábbnál durvább nevekkel találkoztam. Nem szerettem volna félni, és nem is féltem, mert tényleg az aranyéremért érkeztem – márpedig ha ez a cél, akkor mindenkit meg kell verni. Eddig jó úton járok, már »csak« egy meccs van hátra. Ghanemmel találkoztunk már, két éve Dániában megvertem. Akkor még egyáltalán nem indultam felnőttek között, szerintem kicsit lenézett, és megleptem. Most már nem hiszem, hogy lenéz, de igazából ez nem is számít, azt remélem, hogy a végkimenetel ugyanaz lesz” – nyilatkozta Lévai Levente a Nemzeti Sportnak a helyszínen.

Szilvássy Erik elődöntős öröme (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)

Egy meccsel később vb-ezüstérmesünk, Szilvássy Erik (82 kg) is az elődöntőben lépett szőnyegre, a világ- és Európa-bajnok török Burhan Akbudak ellen. A török kezdett jobban, passzivitási ponttal és pörgetéssel 3:0-s előnyre tett szert. De Szilvássy már az első menetben fordított! Karberántásból indított gyönyörű levitellel, s abból egy pörgetéssel (4:3). Előnyét a második három percben passzivitási ponttal tovább növelte, Akbudak mindent megpróbált, de tehetetlen volt: 5:3-as magyar siker született! Szilvássy a döntőben az U23-as világ- és Európa-bajnok Gurban Gurbanovval mérkőzik meg az Eb-aranyéremért.

„Nagyon rosszul kezdődött a nap, de ez általában így szokott lenni, egyszerűen nem tudom kiküszöbölni, hogy az első meccsem ne szenvedés legyen. Szerencsére mérkőzésről mérkőzésre jobban ment a birkózás, úgy érzem, összeszedetten mozogtam. Az elődöntőben voltam a legmagabiztosabb, nem volt kétségem afelől, hogy az én kezemet emelik a magasba, mert nagyon akartam. Szerencsére sikerült. Gurbanovot ismerem, a tavalyi vébén pont vele kezdtem, sima kettő egyes meccsen vertem meg. Táborban is sokat birkóztam vele, nagyon jó iramot jön, kemény mérkőzés lesz. Most nem szeretném elkövetni ugyanazt a hibát, mint a vébédöntő előtt, tényleg nyugodtan állok az egészhez. Direkt nem is ordítottam ki magam az elődöntőt követően, a válogatott masszőrje, Hadi Gergő mondta, hogy az emberek sokszor kiordítják magukból a győzelmet és a feszültséget, úgy érzem, ez most bennem maradt, és segít holnap!” – fogalmazott Szilvássy Erik az X-Bionic Sportközpontban.

Délután az is kiderült, hogy vb-ezüstérmesünkért, Szőke Alexért (97 kg) vasárnap a vigaszágon küzdhet tovább, mert legyőzője, az Eb-aranyérmes, kétszeres vb-második bolgár Kiril Miliov az elődöntőben megverte az olimpiai, négyszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok örmény Artur Alekszanjant.

Az esti helyosztókon két magyarért szoríthatunk, világbajnokunk, Losonczi Dávid (87 kg) a döntőben küzd az olimpiai és Európa-bajnok bolgár Szemen Novikovval, az Eb-harmadik Vitek Dárius (130 kg) a harmadik helyért lép szőnyegre a fehérorosz Dmitri Zarubszki ellen.

BIRKÓZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SOMORJA

Kötöttfogás

72 kg. Elődöntő: Lévai Levente–Liavoncsik (független egyéni induló, fehérorosz)

82 kg. Elődöntő: Szilvássy Erik–Akbudak (török) 5:3

72 kg. Nyolcaddöntő: Lévai–Ganizade (azeri) 6:4. Negyeddöntő: Lévai–Mirzojan (f. e. i., orosz) 5:3

82 kg. Nyolcaddöntő: Szilvássy–Abdijev (ukrán) 1:1 – korábban szerzett ponttal. Negyeddöntő: Szilvássy–Johansson (svéd) 3:1

97 kg. Nyolcaddöntő: Szőke Alex–Melja (grúz) 4:1. Negyeddöntő: Milov (bolgár)–Szőke 3:3 – később szerzett ponttal

130 kg. Vigaszág: Vitek Dárius–Sotnikov (olasz) 6:3