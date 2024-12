Birkózás: Rengeteget kell dolgoznunk azért, hogy megtartsuk az eredményességet – Bacsa Péter

„Ha az olimpiát nem nézzük, jó évet zártunk, amiatt viszont sokáig keserűség marad bennünk” – mondta az MBSZ honlapján a nemzetközi szövetség (UWW) elnökségi tagja. Hozzátette, Párizsban mindkét esetben – Muszukajev Iszmail és Losonczi Dávid bronzmérkőzésén is – centiméterekre voltak a magyar birkózók az éremszerzéstől, emellett összesen négyen is bejutottak a legjobb nyolc közé, ami azt mutatja, hogy a magyar birkózás továbbra is erős bástyája a világ élmezőnyétől leszakadó európai országoknak.

„A gazdasági fejlettség nem kedvez a sportágunknak. India, Kína egyre jobban előtérbe kerül, ahogyan a posztszovjet államok is, sőt, napjainkban már a dél-amerikai sportolók is nagyon komoly erőt képviselnek. Visszasírjuk azokat az időket, amikor nyolc-tíz országgal kellett számolni, ettől már fényévekre van a sportág. Rengeteget kell dolgoznunk azért, hogy megtartsuk az eredményességet, és büszkék vagyunk arra, hogy harminc és negyven közötti éves világverseny-éremszámmal ez rendre sikerül, így történt ez 2024-ben is” – hangsúlyozta Bacsa Péter, kiemelve az utánpótlás korosztályban elért sikereket is.

A sportvezető szerint Európában mindössze négy-öt szovjet utódállam, valamint a törökök előzik meg a magyarokat, de a nemzetközi trendeket figyelembe véve próbálnak alkalmazkodni a világ birkózásához és a lehető legtöbbet kihozni a lehetőségeikből.

„Párizsból is levontuk a megfelelő következtetéseket és megújult vezetéssel vágunk neki a következő olimpiai ciklusnak. Los Angelesre új kvalifikációs rendszer várható, amelynek részleteit jövőre dolgozzák ki” – fogalmazott, majd azt is elárulta, hogy a birkózás a támogatásokat tekintve kiemelt kategóriában maradt, így várhatóan az idei év költségvetésével számolhatnak a jövőben is.