„Bronzmeccsátok” ül a birkózókon?

Egy-egy érem és pontszerző hely – ezzel a céllal vágtak neki a birkózók a párizsi játékoknak. A medália nem jött össze, ám két pontszerzőnk lett, a két világbajnok, Losonczi Dávid (kötöttfogás, 87 kg) és Muszukajev Iszmail (szabadfogás, 65 kg) egyaránt ötödikként zárt.

„Mindannyiunknak csalódás, hogy nem jött össze az érem. Hihetetlen, milyen apróságok döntenek a mennyről és a pokolról, láthattuk, Losonczi Dávid és Muszukajev Iszmail is csupán hajszálra volt a bronzéremtől. Ha mindkettő megvan, akkor elégedetten dőlhetnénk hátra, most meg elkezdhetnénk temetni magunkat. Én egyik irányba sem mennék el, a földön kell maradni és reálisan értékelni” – vélekedett Bacsa Péter, az MBSZ szakmai igazgatója.

A Champ-de-Mars Arenában a vb- és Eb-második Lévai Zoltán (kf, 77 kg), valamint az ötszörös Eb-érmes Ligeti Dániel (szf, 125 kg) hetedik lett, a kétszeres Eb-harmadik Nagy Bernadett (76 kg) tizenharmadikként végzett.

„Ötből négy sportolónk jutott negyeddöntőbe, ami mindenképpen dicséretes – folytatta Bacsa. – Hajszálra voltunk két éremtől, sajnos a kapufáról most nem befelé pattant a labda. Tokióban így történt, egy-egy arany- és ezüstéremmel tértünk haza, de ne feledjük, hogy azután generációváltás történt a sportágunkban, három indulónknak ez volt az első olimpiája. És az is megmutatkozott, hogy ez mennyire más műfaj, mint a többi verseny, itt nem létezik papírforma, bárki képes élete formájában birkózni, és a legnagyobb esélyesek is el tudnak bukni. Egyébként hihetetlen, semmihez sem fogható atmoszférája volt a viadalnak, tisztán megmutatkozott, hogy rengeteg embert érdekel a birkózás. S az UWW bíráskodásért felelős tagjaként szeretném kiemelni a bírók munkáját is, kitettek magukért, végig, az egész olimpia alatt nagyszerűen dolgoztak – magyar bírókollégánk, Sleisz Gabriella is.”

Muszukajev Iszmail (pirosban) az iráni Rahman Amuzadhalili elleni elődöntőben (Fotó: Árvai Károly)

A legfájóbb talán a két elveszített bronzmérkőzés, főleg, hogy Losonczi és Muszukajev is aranyéremre esélyesként utazott Párizsba.

Előbbi az első körben a kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok Rafiq Hüseynovot verte meg, majd gigászi csatában legyőzte az év Európa-bajnokát, az oroszból lett szerb Alekszandr Komarovot. Az elődöntőben az Eb-győztes bolgár Szemen Novikov következett, akit Losonczi korábban háromból háromszor megvert. Ezúttal sajnos nem sikerült neki, 3:1-es vereséget szenvedett. Hideg zuhanyként ért minket a bronzmérkőzés, amelyen a dánok Eb-győztese, Turpal Bisultanov 2:1-re legyőzte klasszisunkat.

„Az aranyéremért jött, nagyon megviselte az elveszített elődöntő, és képtelen volt kellőképpen felpörögni. Nem volt elég az idő arra, hogy feldolgozza azt a meccset, különösen olyan dán ellen nem, akinek nem volt veszítenivalója, hiszen az utolsó pillanatban kapott meghívót az oroszok visszalépése miatt. Így is nagyon kevésen múlt, és be kellett érnie az ötödik hellyel. Több volt benne, de nem lehet hibáztatni, tényleg megtett mindent, amit tudott” – vélekedett Bácsi Péter.

Muszukajev a vb-ezüstérmes kirgiz Ernazar Akmatalievet, majd a háromszoros világ- és négyszeres Európa-bajnok azeri Haji Aliyevet is biztosan legyőzte. A négy között jött a legnagyobb rivális, a világ- és háromszoros Ázsia-bajnok iráni Rahman Amuzadhalili, aki meglepetésre technikai tussal verte meg klasszisunkat. A vasárnapi bronzmeccsen az utolsó másodpercekig kiélezett mérkőzésen az év Eb-győztese, az albániai Islam Dudaev 13:12-re nyert Muszukajev ellen, aki Tokió után Párizsban is az ötödik helyen végzett.

„Noha tisztában voltunk vele, Dudaev kiváló birkózó, nagyon fájt az elveszített bronzmeccs. Szerintem Muszukajev volt az esélyesebb, és ha az elején nincs az a szerencsétlen helyzet, amelyből hat pontot csinált a rivális, akkor szerintem meglett volna. Zavarodottabb volt a szokottnál, feltehetően benne maradt az elveszített elődöntő, ami miatt többször is hibázott. Hiába birkózott kiválóan, ez most hajszállal ugyan, de kevés volt.”

Bácsi Péter kiemelte, a 2008-as pekingi olimpia óta a magyar birkózók kilenc bronzmérkőzésből csupán egyet tudtak megnyerni: „Rendkívül fájó, már-már kísértenek az olimpiai ötödik helyezések. A 2008-as pekingi olimpia óta kilencből csupán egy bronzmeccset nyertünk meg, Módos Péter 2012-ben. Szintén Londonban Hatos Gábor is kikapott, de később az üzbég Soslan Tigiyev doppingvétsége miatt megkapta a bronzérmet. Két elveszített helyosztó fűződik Muszukajevhez, kettő hozzám, s további egy-egy Losonczi Dávidhoz, Lőrincz Viktorhoz, valamint Szőke Alexhez.”

Az éremtábla élén Japán zárt 8 (!) ­aranyéremmel, Iránnak, az Egyesült Államoknak és Bulgáriának két-két bajnoki cím jutott, rajtuk kívül Kuba, Grúzia, Üzbegisztán, valamint Bahrein örülhetett még olimpiai bajnoknak.

„Európa egyre gyengébben teljesít az ázsiai, valamint az amerikai kontinenssel szemben: figyelmeztető adat, hogy míg 2016-ban Rióban a megszerezhető hetvenkét éremből negyvenkettő Európába került, most csupán tizenkilenc, ami még úgy is hatalmas különbség, hogy ezúttal nem indultak az oroszok. A bolgároknak két bajnokuk lett, ám mindkét elsőség honosított sportoló érdeme. Világszinten is meg kell vizsgálni, merre tart a birkózás, és értékelni a helyzetet. Ami engem illet, büszke vagyok arra, hogy háromezer igazolt versenyzővel borsot tudunk törni olyan országok orra alá, amelyekben több százezerre rúg ugyanez a szám. Behozhatatlan előnyben vannak, de jól tudjuk, a magyar birkózás mindig kőkeményen munkaalapú volt, mi ebben hiszünk, dolgozunk tovább, és bízunk abban, hogy a fiataljaink kitartása, szorgalma és odaadása 2028-ban Los Angelesben érmekben is megmutatkozik.”