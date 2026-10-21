Kane sorozatban a 10. BL-mérkőzésén is betalált, de így sem tudta megverni a Bayern az Arsenalt

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Bayern München (német)–Arsenal (angol) 2–2 (1–1)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Massa (olasz)

Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim Min Dzse (Tah, a szünetben), Stanisic – Bischof, Pavlovic – Gnabry (L. Karl, 68.), Szaibari (Luis Díaz, 68.; Sapoko Ndiaye, 90.), A. Davies (N. Brown, 85.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Arsenal: Raya – J. Timber, Konsa, Gabriel Magalhaes, Calafiori – Rice, Bruno Guimaraes (Lewis-Skelly, 69.) – Saka (Eze, 10.), Ödegaard (Merino, 85.), Madueke – Havertz (Gyökeres, 68.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: A. Davies (35.), Kane (61. – 11-esből), ill. Eze (25.), Rice (82.)

A nap egyik legjobban várt mérkőzésén a BL-ezüstérmes látogatott a mostani kiírás egyik nagy esélyeséhez, ahol felépült maga a mester, Vincent Kompany és kapusa, Manuel Neuer is. A németektől Jamal Musiala, Joshua Kimmich és Michael Olise, a vendégektől Piero Hincapié, Hrisztosz Colisz és William Saliba hiányzott, a nyolcadik percben pedig passzolás közben lesérült Bukayo Saka – sokat elmond az Arsenal keretéről, hogy helyére a 85 millió euróért megszerzett Eberechi Eze állt be, aki a 25. percben megszerezte a vezetést csapatának.

Előtte Riccardo Calafiori, a volt arsenalos Serge Gnabry és Bruno Guimaraes is kihagyott egy-egy helyzetet – az angolok összes lehetőségét a kiválóan játszó Martin Ödegaard készítette elő, a másik oldalon Harry Kane (szintén az Arsenal korábbi játékosa!) volt a passzkirály, a sokadik gyönyörű indítását a 35. percben az ezúttal balszélsőként játszó Alphonso Davies gólra is váltotta.

Neuer és David Raya is nagyot védett a szünet után, majd Harry Kane összehozott és értékesített egy büntetőt, így sorozatban a 10. BL-mérkőzésén is betalált (a rekorder ebben a műfajban Cristiano Ronaldo, tizeneggyel). A vezetés megszerzése után visszább vett a tempóból a Bayern, és ugyan az Arsenal sem villogott, de Declan Rice a hajrára fordulva egyenlíteni tudott.

A gólpasszt a csereként beálló Viktor Gyökeres adta – a hazaiak cserecsatára, Luis Díaz kihagyott egy helyzetet, majd a 90. percben megsérült. Maradt a döntetlen, és egyik csapat sem tűnt elégedetlennek a lefújás után. 2–2

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