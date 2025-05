„Történelmet írtunk, de nem akarunk itt megállni” – Luis Enrique a győztes BL-döntő után

„Történelmet írtunk, de nem akarunk itt megállni. Minden nap egy kicsit jobb edzővé akarok válni – kezdte mérkőzés utáni értékelését a Movistarnak Luis Enrique, aki idén a bajnoki cím és a Francia Kupa mellett a Bajnokok Ligáját is megnyerte a PSG-vel. – Ez volt a célunk a tavalyi idény óta. Most ideje egy nagy bulit csapni és élvezni a pillanatot. Csodálatos pillanat ez egy kivételes idény végén, de mindannyian nagyon megérdemeltük. Azt hiszem, hogy a lehető legjobban sikerült kezelnünk az izgalmakat és a feszültséget.”

Kylian Mbappéról – akivel nem jött össze a BL-győzelem – külön is szót ejtett a PSG mestere: „Szerettük Mbappét, játékosként és emberként is csodálatos, azonban másképp döntött, mi pedig elfogadtuk ezt. Szeretnénk egy új ciklust kezdeni, de majd meglátjuk, hogy fog sikerülni. A sikerek menedzselése ugyanis nehéz feladat.”

A spanyol szakember 2019-ben elhunyt kislányára, Xanára is megemlékezett a meccs után: „Xana velem van a győzelmeknél és még inkább a vereségeknél. De most nem a szomorkodásnak van itt az ideje, ez a pillanat arról szól, hogy élvezzük a pillanatot.”

A párizsiak csapatkapitánya, Marquinhos örömkönnyek kíséretében beszélt a mérkőzés után: „Együtt szenvedtem és fejlődtem ezzel a csapattal. Minden játékosra gondolok most, aki itt volt, és nem ért el sikereket: a példaképem, Thiago (Silva), Lucas, Zlatan (Ibrahimovic), Cavani, Di María. Rájuk is gondolok, s minden szurkolóra, aki Párizsban és a világ minden táján van. Szeretlek titeket, élvezzétek ki a pillanatot, mi is azt fogjuk tenni.”

Fabian Ruiz is érthetően örömittasan fogalmazott: „Nagyon boldog vagyok, megérdemeltük. Hatalmas az öröm, és most itt az alkalom arra, hogy kiélvezzük a sikert. Tudtuk, hogy a saját játékunkat kell játszanunk, és végig küzdenünk kell. Az elejétől a végéig remek meccset játszottunk. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy megnyertem ezeket a címeket, ez egy álom, gyerekként ugyanis nem erre számít az ember.”

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–INTERNAZIONALE (olasz) 5–0 (2–0)

München, Allianz Aréna, 64 327 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernandez, 78.) – Joao Neves (Zaire-Emery, 84.), Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu, 84.) – D. Doué (Barcola, 67.), O. Dembélé, Kvarachelia (G. Ramos, 84.). Vezetőedző: Luis Enrique

INTER: Sommer – Pavard (Bisseck, 54.; Darmian, 62.), Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu (Asllani, 70.), Mhitarjan (Carlos Augusto, 62.), Dimarco (Zalewski, 54.) – Lautaro Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

Gólszerző: Hakimi (12.), D. Doué (20., 63.), Kvarachelia (73.), Mayulu (87.)

