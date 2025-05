William Gallas: Marseille-ben nem akarják, hogy a Paris Saint-Germain nyerjen

– Izgatottak Franciaországban a Bajnokok Ligája-döntő miatt?

– Nem mindenhol – válaszolta lapunknak adott interjújában az NB I-es ZTE FC-nél utánpótlásedzőként dolgozó 47 éves William Gallas, aki 2002 és 2010 között 84 meccsen játszott a francia válogatottban, 2006-ban világbajnoki ezüstérmes lett. – Marseille-ben például nem akarják azt látni, hogy az ősi rivális Paris Saint-Germain nyeri meg a Bajnokok Ligáját, viszont a francia emberek többsége természetesen szurkol a csapatnak. A PSG sikere magasabb polcra helyezné a francia futballt.

– A két legjobb csapat játssza a döntőt?

– Akik bejutnak a döntőbe, azok a legjobbak, persze kérdés, hogy mindig a legjobb futballt játszó csapatok kerülnek-e be. A Paris Saint-Germain és az FC Barcelona egyaránt ragyogóan játszik, az Interre más stílus jellemző, de mégiscsak kiejtette a katalánokat az elődöntőben. Ez alapján az Inter volt a jobb, és megérdemelten lesz ott Münchenben.

– Hogyan látja az esélyeket?

– Ötven-ötven százalék esélyt adok mindkét csapatnak, ám franciaként egy hajszállal a Paris Saint-Germaint érzem esélyesebbnek.

– Érdekes, hogy a PSG-nél a Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar fémjelezte korszakban sem jött össze a BL-győzelem, most viszont sokak szerint jó az esély rá.

– A párizsi klub példája is jól mutatja, nem feltétlenül a legnagyobb sztárokat alkalmazva lehet megnyerni a Bajnokok Ligáját, sok esetben mások a döntő faktorok. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy a Real Madrid a közelmúltban évekig uralta a BL-t, világklasszisokat felvonultatva nyerte meg rendre a sorozatot.

– Remekül teljesített az évadban az Internazionale, de sokak szerint a nagyrészt idősebb játékosokból álló csapat elfáradt az idény végére, ami jelentős hátrány lehet szombaton.

– Lehet, hogy korosabb játékosok alkotják a milánóiak keretét, ám a döntő más kávéház. Bebizonyították, megfelelő rutinnal és tudással ott a helyük az aranycsatában, abszolút nem a kor a lényeg. Hiába az idény végén járunk, ilyenkor extra energiát mozgósít mindenki. Nem tudni, hogy egy-egy pályafutás során hányszor nyílik lehetőség BL-döntőben pályára lépni, ilyenkor minden futballista a maximumot nyújtja.

– A párizsi Ousmane Dembélé kiváló idényt fut: lehet ő a nyerőember?

– Abszolút. Rengeteg gólt szerzett és gólpasszt adott az idényben, jó formában várja a meccset. Új szerepkörben játszatja Luis Enrique vezetőedző, s úgy tűnik, azon a poszton is jól érzi magát. A klubnál pontosan tudják, mire képes, ezt szombaton Münchenben megmutathatja. Joggal bíznak benne Párizsban.

– Ön a helyszínen nézi szombaton a müncheni összecsapást?

– Még nem döntöttem el.

– A Bajnokok Ligája-döntő után nem sokkal kezdődik az új formátumú klubvilágbajnokság. Mi a véleménye róla?

– Ez teljesen új sorozat, kíváncsian várom, milyen lesz. Testközelből láttam a trófeát, s elárulhatom, nagyon szép és nehéz.