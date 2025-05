Nicolo Barella a BL-döntő előtt: Fontos a taktika, de végső soron a szív többet nyom a latban

„Ami más a két évvel ezelőtti fináléhoz képest, az mindenekelőtt a felkészülésben szerzett tapasztalat, a döntőig vezető út – utalt Simone Inzaghi a 2022–2023-as idényre, amikor a Manchester City 1–0-ra felülmúlta az Internazionalét a BL-fináléban. – A mérkőzésen nem számít, melyik csapat mennyit ér, s a döntőben apróságokon múlik minden. Két éve mi voltunk az esélytelenebb együttes, de a pályán bizonyítottunk, hogy egyenrangú ellenfelek vagyunk, és talán többet érdemeltünk akkor, pedig a világ legerősebb csapatával álltunk szemben. Tudjuk, hogy minden meccs önálló történet, igyekeztünk minden részletre különös gonddal odafigyelni. Minden játékosom bevethető, fontos, hogy mindegyikükre számíthatok holnap.”

Az izomsérüléssel bajlódó Benjamin Pavard-ról elmondta a szakvezető, hogy jól érzi magát, túl van több jól sikerült edzésen, úgyhogy bizakodnak: „A mai tréning és a holnap reggeli átmozgató edzés még hátravan, de ha utána is jól érzi magát, játszani fog. Nagyon fontos tagja a csapatnak.”

Még egy évig szerződés köti a 49 esztendős edzőt a klubhoz, ennek ellenére a jövőjéről is faggatták, ő pedig igyekezett rövidre zárni a témát.

„Gyorsan elmondom, mi a helyzet a jövőmmel kapcsolatban. Holnap Bajnokok Ligája-döntőt játszunk, utána találkozunk, és átbeszéljük a dolgokat – az Inter érdekeit szem előtt tartva” – idézte Inzaghi szavait az olasz Corriere dello Sport.

Mint a tréner elárulta, nem tudja, mit mond a mérkőzés előtt a játékosoknak, azon múlik, mit súg majd a szíve. Természetesen az elveszített bajnoki cím is szóba került, hogy vajon ez mennyire hat ki a játékosokra – az Inter ezüstéremmel zárt a Serie A-ban a Napoli mögött.

„Fontos a pszichés oldal. Igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni, félretéve a csalódottságunkat. Megfelelő mennyiségű elszántság kell majd, nem megszállottság. Mint minden edző, fejben én is lejátszom a mérkőzést fejben, aztán tudom, lehet, nem minden úgy alakul, ahogy elterveztem. Olyan csapattal találkozunk, amely labdabirtoklásban a legjobb Európában, mi Olaszországban vagyunk az elsők ilyen tekintetben, de Európában is a legjobbak között vagyunk. Pontosan kell játszanunk, kézbe kell vennünk az irányítást, és minél távolabb tartani a labdát a PSG-től. Emellett sok futásra, agresszivitásra és tiszta fejre lesz szükségünk holnap” – összegzett az Internazionale vezetőedzője.

„Már csak a Bajnokok Ligája hiányzik. Nyertem nagy címeket, világbajnokságot, két Copa Américát és sok mindent az Interrel. Hál' istennek nem agyalok azon, mi hiányzik még, de persze a BL megnyerése fontos cél egy futballista életében. Boldog és büszke vagyok, hogy ismét döntőben szerepelhetek. Igyekszünk tökéletes mérkőzést játszani, hogy újra Olaszországba kerüljön a BL-trófea, ahol már elég régen járt” – utalt Lautaro Martínez arra, hogy olasz csapat legutóbb 2010-ben nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és épp az Inter révén, azóta a milánói kék-feketék egyszer, a Juventus kétszer járt a fináléban.

Az argentin támadót arról is kérdezték, mi szükségeltetik a győzelemhez: „Ahhoz, hogy tökéletes meccset játsszunk, minden részletre figyelnünk kell. Ez egy döntő, nagyon kell koncentrálni, és úgy felkészülni a meccsre, hogy fókuszáltak és kipihentek legyünk, illetve készen álljunk arra, amivel a PSG készül ellenünk.”

A 27 éves játékos az Aranylabda kapcsán is kapott kérdést, hogy mennyire foglalkoztatja a díj: „Az egyéni elismerések mindig másodlagosak. Nem gondolok az Aranylabdára, de nem azért, mert nem akarom megnyerni, hanem mert arra koncentrálok, hogy az Interrel megnyerjem azt, ami a klubnak tizenöt éve nem sikerül.”

Az ellenfélről elmondta, nagyon erősnek tartja a középpályáját, ahogy az egész PSG-t, de szerinte enélkül nem is jutott volna be a francia csapat a döntőbe. Mint fogalmazott, az Inter is csapatként erős, amit a Barcelona elleni elődöntőben meg is mutatott, ezért úgy véli, megérdemlik, hogy ott legyenek a fináléban.

A milánóiakat még Nicolo Barella képviselte a sajtótájékoztatón, szerinte megérdemlik, hogy szépen zárják az idényt.

„Készen állunk, fel vagyunk spannolva a mérkőzésre. Megérdemeljük, hogy trófeával zárjuk az évadot, de tiszteljük az ellenfelünket. Remek a középpályájuk, ami a csapat szíve, de nem csak ez számít, és a mi együttesünk mindenhol erős. Csapatként értünk el sikereket, másképp nem is lehet eljutni idáig” – foglalta össze a 28 éves labdarúgó mondandóját a Tuttosport.

Előkerült témaként Gianluigi Donnarumma is, aki Barella csapattársa a válogatottban, ezúttal azonban a másik kaput őrzi majd a kiváló kapus: „Beszéltünk tegnap, mindenről, kivéve a futballról. Szóba került a család, a válogatott, beszéltünk arról, ki hogy érzi magát, de a mérkőzés nem volt téma. Nagyra tartom Gigiót, jó barátom, tisztelem, ahogy a többi PSG-játékost is.”

Az Inter a harmadik számú mezében, sárga szerelésben játszik szombaton, ennek nem tulajdonít nagy jelentőséget a középpályás: „A sárgára esett a választásunk. Nincs ebben semmi különös, szeretjük ezt a mezt is, és reméljük, szerencsét hoz holnap.

Miközben a PSG-ben csak Marquinhos maradt hírmondónak a párizsi csapat egyetlen, 2020-as BL-döntőjéből, addig az Inter keretében nagyrészt ugyanazok szerepelnek, mint a 2023-as fináléban. Az olasz futballista a Sky Sports kamerái előtt erről is nyilatkozott.

„Sokan megtapasztalhattuk a mostani csapatból, hogy milyen döntőben játszani, úgyhogy megpróbáljuk most teljesen kiélvezni a helyzetet. Minden meccsen ötven-ötven százalékról indul a két csapat, a pályán kell megmutatni a különbséget. Mindent megteszünk majd. Tudjuk, hogy bizonyos mértékig fontos a taktika, de végső soron a szív többet nyom a latban” – vélekedett Barella.

LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Internazionale (olasz), München (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!