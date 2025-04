Galaktikus csoda lenne – Cselőtei Márk publicisztikája

Félreértés ne essék, a madridiak keretét most is fantasztikus, elképesztő, meccset eldönteni képes szupersztárok alkotják, mégis, ebben az idényben sok minden nem áll össze, akadozik a gépezet. Nyáron a jelenlegi klasszisok – mint Vinícius Jr., Rodrygo, Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger vagy éppen Thibaut Courtois – mellé érkezett a franciák világbajnoka, Kylian Mbappé, akit az idény elején rengetegen kritizálták. Aztán beindult, s már 32 gólnál, valamint négy gólpassznál jár az évadban. Ez azonban nem hozta magával a támadószekció automatikus javulását, hiszen mondjuk ki, ő és a csapat két brazil szélsője sem hajlandó eleget védekezni, nem képes hatékonyan letámadni, az ellenfél védőit állandó nyomást alatt tartani, így ez a társakra marad, amit pedig nem minden alkalommal bír el a csapat. A középpálya sem mentes a gondoktól, a múlt nyáron visszavonult Toni Kroos, aki a labdakihozatalokban, a csapatrészek összekötésében, a védekezésben vállalt kulcsszerepet, hiányában egyetlen ilyen játékosa sem maradt a Real Madridnak. Említhetnénk persze Luka Modricot vagy Dani Ceballost mint hasonló kalibert, de előbbi már 39 éves, és nem bír végig egy topcsapat elleni párharcot, míg utóbbi amellett, hogy nem akkora klasszis, sérült volt az Arsenal elleni odavágón. A csatárból középpályássá visszavedlett Bellingham teszi a dolgát nyolcasként, de jól láthatóan ő is jobban érzi magát támadás, mint védekezés közben, míg az egység motorja, Valverde a legjobb csapatok ellen többnyire jobbhátvédet kénytelen játszani, hiszen védekezésben azon a poszton életveszély ott tartani Lucas Vázquezt, Dani Carvajal pedig az ősz eleje óta térdszalagszakadásból lábadozik. Ha már áttértünk a védelemre, ott láthatjuk a legnagyobb gondokat. Rüdiger továbbra is klasszis belső hátvéd, mellé ebben az idényben a 22 éves saját nevelésű Raúl Asencio is berobbant, de a legmagasabb szinten még tapasztalatlan. Éder Militao folyamatos sérülésekkel küszködik, David Alaba pedig újabb hosszú idejű kihagyásból tért vissza nemrég, és a formája korántsem idézi fénykorát, gyorsasága megkopott, így kellett a sérült Ferland Mendy helyett régi posztján, balhátvédként bizonyítania az Arsenal elleni odavágón a világ jelenlegi egyik legveszélyesebb egy az egyező szélsőjével, Bukayo Sakával szemben. Courtois még mindig klasszis, hiába kritizálták Declan Rice két fantasztikusan kivitelezett londoni szabadrúgása után, de ebből a felsorolásból is kiderül, noha – főleg elöl – elképesztő szupersztárok alkotják a mostani madridi keretet, nincs minden rendben, rengeteg a lyuk, a probléma.

Mégis, nem ez az „ágyúsok” elleni esetleges fordítás legnagyobb rákfenéje, hanem maga az ellenfél. Az Arsenalnak van most Európa talán legjobb, leg­stabilabb védelme, amely kevés helyzetet enged az ellenfeleinek, s ezt most annak tudatában teheti, hogy összesítésben 3–0-ra vezet. Egy csapat életében legfeljebb egyszer fordul elő, hogy BL-negyeddöntő odavágóján két direkt szabadrúgásgólt is szerez, de ha már megtörtént, könnyen kihasználhatja. Ha a londoniak úgy védekeznek a visszavágón, ahogy tudnak, még arra sem lesz szükségük, hogy betaláljanak, márpedig ez ellen a madridi védelem ellen az sem lehetetlen küldetés, sőt.

Mindezeket összegezve azt hiszem, a Real Madridnak minden felsorolt fordításnál nagyobb csodára, galaktikus csodára volna szüksége az Arsenal elleni visszavágón, s ha nem róla lenne szó, már eldőltként könyvelnénk el a párharcot, ám itt szeretnék visszakanyarodni cikkem tételmondatához egy kis kiegészítéssel: a Real Madridot sohasem lehet leírni!

