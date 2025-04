Mikel Merino: Most jön a neheze

Óriási lehetőség kapujában az Arsenal. A londoniak 16 éve nem jutottak be a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, most viszont 3–0-s előnyből várják a Real Madrid elleni visszavágót. Az angliai odavágón Declan Rice két bődületesen nagy szabadrúgásgólja után Mikel Merino is betalált, és ha valaki, ő pontosan tudja, mi vár a csapatra a San­tiago Bernabéu Stadionban. Az Európa-bajnok középpályás a Real Sociedad játékosaként öt alkalommal is pályára lépett a királyiak otthonában, a 2020-as, 4–3-ra megnyert Király-kupa negyeddöntőben pedig gólt szerzett. Persze ő is tisztában van vele, hogy a Real Madrid az utóbbi években többször is lehetetlennek tűnő helyzetből állt talpra, és éppen ezért sokan bravúrt várnak tőle.

„Egy ilyen fontos összecsapás előtt teljesen normális, hogy mindenhol ez a téma, főleg, ha a Real Madridról van szó – mondta az El Larguerónak adott interjúban Mikel Merino. – Én viszont próbálom távol tartani magam a közösségi médiától és az egyéb sajtótermékektől, hogy minél jobban a mérkőzésre koncentrálhassak. Azzal sem foglalkozom, hogy sokak szerint a Real Madrid hullámvölgybe került. Egy ilyen rangadón ez nem számít. Ami engem illet, mindenfélét átéltem már a Santiago Bernabéu Stadionban. Vannak kellemes és kevésbé kellemes emlékeim is. Ugyanakkor teljesen érthető, hogy a Real Madridot körbelengi valamiféle misztikum, mert az utóbbi időszakban több bravúrt is végrehajtott a Bajnokok Ligájában. De a futball szeszélyes, és rengeteg fordulat történhet egy-egy mérkőzésen. Nyerni megyünk Madridba, ragaszkodunk az elképzelésünkhöz, a maximumra törekszünk. Emlékezetes győzelmet arattunk az odavágón, és ez nyilvánvalóan jót tett az önbizalmunknak. Ugyanakkor még nem értünk el semmit. Továbbra is két lábbal állunk a földön. A párharc legnehezebb része, a visszavágó még hátravan, majd utána beszélhetünk arról, hogy mit értünk el. Hogy most betalálok-e a Bernabéuban? Majd kiderül, nem szoktam álmodozni a meccsek előtt.”

Természetesen a királyiak angol középpályása, Jude Bellingham hisz benne, hogy háromgólos hátrányból is ki tudják harcolni a továbbjutást.

„Az utóbbi egy héten legalább egymillió alkalommal hallottam az öltözőben a fordítás szót, ez volt a leggyakrabban elhangzó kifejezés – idézte az As a 21 éves futballistát, aki ebben a BL-idényben három gólt szerzett. – A londoni vereség után a buszon ülve még nem voltunk túl magabiztosak, de ez gyorsan változott. Nem vagyunk őrültek, tudjuk, hogy nehéz lesz, de hiszünk magunkban és abban, hogy összejöhet a továbbjutás. ”

Rendkívül nehéz, de nem lehetetlen a Real Madrid helyzete a szerdai visszavágón. Az utóbbi években több olyan eset is volt a BL egyenes kieséses szakaszában, amikor három vagy annál több gólos hátrányból fordította meg a párharcot egy csapat. A legnagyobb bravúrt épp a rivális Barcelona hajtotta végre a 2016–2017-es kiírásban: 4–0-ra veszített a PSG otthonában, a visszavágón azonban 6–1-re győzött – a továbbjutást érő gólt a 95. percben Sergi Roberto szerezte. Utána viszont kétszer is a katalánok voltak az áldozatok, a 2017–2018-as kiírásban 4–1-re nyertek otthon az AS Roma ellen, Olaszországban azonban 3–0-s vereséget szenvedtek – és akkor még érvényben volt az idegenben szerzett gól szabálya. A 2018–2019-es évadban pedig háromgólos előnnyel érkeztek a Liverpoolhoz, de 4–0-ra kikaptak az Anfieldben. Huszonegy évvel ezelőtt is volt példa hasonlóra, amikor a Deportivo La Coruna 4–1-re kikapott a Milan otthonában, majd a spanyolországi visszavágón meglepetésre 4–0-ra nyert, és bejutott az elődöntőbe. A rivális Barcelona bravúrja a követendő példa

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ

Április 16., szerda

21.00: Real Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) – élőben az NSO-n!

Madrid, Vezeti: Francois Letexier (francia)

Az első mérkőzésen: 0–3