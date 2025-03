Messze még a vége – Thury Gábor jegyzete

Kialakult a labdarúgó Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc mezőnye, talán most érdemes néhány szót ejteni az új rendszerű kiírásról és következményeiről. Az alapszakaszban az utolsó előtti vagy éppen befejező fordulókat nem lehetett „lelinkelni”, s ami talán a legfontosabb, a harminchat csapatos mezőnyben gólkülönbség (is) dönthetett lényeges kérdésekben – tehát minden gólnak helye volt.

Ám nagyon leegyszerűsítve, a nyolc közé nem jutott meglepetésegyüttes. Ezt egyfelől lehet úgy is értelmezni, hogy egyetlen kiscsapat sem tudott élni – mondjuk úgy – az esélyegyenlőség jegyében biztosított lehetőséggel, ami elvben, persze, jól hangzik, de a gyakorlat mást mutat. Másrészt arra is kilyukadhatunk, akár csoportkörös a rendezés, akár nem, az esélyes együttesek alkotják a legjobb nyolc mezőnyét. Meglepetés azért így is adódott, mert ki gondolta volna, hogy az alapszakasz legjobbja, a Liverpool a nyolcaddöntőben búcsúzik a Paris Saint-Germainnel szemben? És azt se feledjük, a Real Madrid a városi rivális Atléticón jutott túl, míg a német házi csatában a Bayern kiverte a Leverkusent, korábban az egy nemzetbeliek csak később futhattak egymásba.

A negyeddöntő Arsenal–Real Madrid, Bayern–Inter, PSG–Aston Villa, Barcelona–Dortmund párosítást hozott. Magyar szemmel Szoboszlai Dominik szereplése miatt talán csak a Liverpool hiányzik, mintegy kivételként: hiába játszik jól szinte az egész idényben, egy hét hullámvölgy a Bajnokok Ligája-továbbjutásába került, és a párizsiak elleni két meccs között a Southampton ellen sem remekelt, de legalább hozta a papírformát. A klaviatúra mellől könnyű okosnak lenni, de liverpooliak edzője, Arne Slot talán hibázott, amikor két biztos tizenegyeslövőjét, Alexis Mac Allistert és Szoboszlai Dominikot lecserélte, annak reményében, hogy csapata a párbaj előtt döntésre viheti a továbbjutás kérdését. Nos, végül nem az alapszakaszban ragyogóan szereplő Liverpool jutott a nyolc közé, hanem a Paris Saint-Germain, amely éppen hogy beslisszolt az egyenes kieséses szakaszba… Ha azt nézzük, a címvédő Real Madrid és a legutóbb döntős Dortmund ott van a mezőnyben, a Barcelona és az Inter többször nyerte már meg a sorozatot, Luis Enrique irányításával a „sztártalanított” PSG egyre jobb, a Bayern már-már régi önmagát idézte, az Arsenal és az Aston Villa némiképpen sötét ló.

Hogy melyik együttes nyeri meg a BL-t?

Messze még a vége.

