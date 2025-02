Vékony Bence: Nem elvárás a továbbjutás, de a nyolcaddöntőbe vágyunk

JÖHET A HARMADIK! A Puskás Akadémia U19-es csapata az UEFA Ifjúsági Liga bajnoki ágát sikerrel vette, előbb az Aberdeent, majd a Genket ütötte ki, szerdán a nyolcaddöntőbe jutásért egymérkőzéses párharcban csap össze az Aston Villával a Pancho Arénában. A találkozó előtt Vékony Bencével beszélgettünk, a 19 éves középpályás nagyszerűen teljesített az eddigi négy mérkőzésen: mérlege két gól, illetve két gólpassz a sorozatban.

„Természetesen nagyon örülök, hogy eddig a tavaszi szezonban mindkét NB I-es meccsen lehetőséget kaptam, ha csak néhány percre is, viszont a többiekhez hasonlóan már maximális erőbedobással az Aston Villa ellen készülök – mondta Vékony Bence. – A Ferencváros ellen a hajrában álltam be csereként, hatalmas élmény volt a győzelem, a csapat fantasztikusan küzdött – ezt érdemes ellesnünk a felnőttektől. Védekezésben és támadásban egyaránt kulcsfontosságú lesz, hogy kisegítsük egymást, ezzel ugyanis meccseket lehet nyerni. Az eddigi ifi BL-meccseken egyértelműen az egységben rejlett az erőnk, szervezetten, rendezetten védekeztünk, taktikailag fegyelmezettek voltunk, labdaszerzést követően pedig gyors támadásokat vezettünk. A sorozatban két riválison már túljutottunk, az Aston Villa viszont erősebbnek tűnik mindkettőnél. Roppant erősek a játékosai, taktikailag is fegyelmezettnek tűnnek a videózások alapján, gyorsan futballoznak. Noha angol csapatról van szó, spanyol edző irányítja, ezért kifejezetten kombinatív, sokpasszos játék jellemzi.”

A Babó Levente edzette korosztályos gárda már túl van az elemzéseken, a szakmai stáb igyekezett a lehető legalaposabban felkészíteni a fiatalokat.

„A minap edzőmérkőzést játszottunk az NK Osijekkel, és kettő-egyre nyertünk – folytatta Vékony Bence. – Elosztott terhelést kaptunk, gyakoroltuk a taktikát, amin még az elmúlt napokban igyekeztünk csiszolni. Nem egyszerű a helyzetünk, hiszen az NB I-es, az NB III-as és az U19-es csapat korosztályos játékosaiból áll össze a keret, keveset edzettünk együtt, de ismerjük egymást, gyorsan alkalmazkodtunk, megvan köztünk az összhang. Kiváltság, hogy az Ifjúsági Ligában játszhatunk, az pedig nagy siker, hogy megértük az új évet. Minden fiatal játékos olyan párharcokról álmodik, mint amilyen az Aston Villa elleni lesz. Ezek a meccsek lehetőséget adnak a fejlődésre és arra, hogy bizonyítsuk, mire vagyunk képesek. Pluszmotivációt ad, hogy megfigyelők is jelen lesznek a stadionban, de ez nem terelheti el a figyelmünket, ahogyan a televíziós közvetítés sem – lehet, némelyikünk túlpörög emiatt, előnyben van, aki már játszott ilyen körülmények között. A pályán csak a játékra szabad koncentrálni, csak így lehetünk eredményesek. Nem elvárás a továbbjutás, nem mi vagyunk az esélyesek, de természetesen mindenki nyerni akar, mi is a nyolcaddöntőbe vágyunk. Ismerjük az Aston Villa erősségeit, mindent megteszünk, hogy sikerüljön a továbbjutás.”

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

4. FORDULÓ

16.00: Puskás Akadémia FC–Aston Villa (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!