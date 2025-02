Man. City–Real Madrid: Minden alkalommal rémálom felkészülni Guardiola ellen – Ancelotti

Régi jó ismerősök találkoznak ismét a Bajnokok Ligájában. Habár a minőségi futballt sohasem lehet megunni, sokan ásítozhatnak, amikor a Real Madrid és a Manchester City csap össze egymással a nemzetközi kupaporondon, márpedig kedden az Etihad, majd jövő szerdán a Santiago Bernabéu Stadionban megint szembenéz egymással a két sztárcsapat – a nyolcaddöntőbe jutásért.

A spanyol és az angol együttes jól ismeri egymást, ugyanis sorozatban a negyedik idényben mérkőznek meg a legrangosabb európai kupaküzdelemben. A 2021–2022-es évadban őrületes madridi végjáték után 6–5-ös összesítéssel lépett tovább a Real Madrid az elődöntőből, egy évvel később szintén a négy között találkoztak a felek, és nem fért kétség a Manchester City döntőbe jutásához (5–1), míg tavaly az Etihad Stadionban tizenegyespárbaj után ment tovább a spanyol együttes a negyeddöntőből. Érdekesség, hogy az utóbbi három kiírásban az a csapat, amelyik „túlélte” ezt a párharcot, meg is nyerte a Bajnokok Ligáját. A továbbjutó együttes nyilván még nagyon távol lenne a végső győzelemtől (egyelőre a nyolcaddöntőbe lépés a tét), ám az biztos, hogy a BL előző két kiírásának győztese közül az egyik még a tizenhat közé sem jut be. Éppen ezért kifejezetten fontos az első mérkőzés, a madridiak olyan eredményt akarnak elérni Manchesterben, hogy kényelmes helyzetből várhassák a hazai, a Santiago Bernabéu Stadionban rendezendő visszavágót. Csakhogy…

Carlo Ancelotti vezetőedzőnek akad problémája csapata hátsó alakzatával, ugyanis Daniel Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger és David Alaba személyében a komplett „kezdő védelmét” kell nélkülöznie, ráadásul az Atlético Madrid elleni hétvégi városi rangadón (1–1) Lucas Vázquez is megsérült, így gyakorlatilag elfogytak a jobbhátvédek. Az olasz szakvezető ebben az idényben már hozzászokhatott, hogy toldozni-foltozni kell hátsó alakzatát, s minden bizonnyal Federico Valverde kerül a jobb hátsó védő pozíciójába, középen pedig a saját nevelésű fiatal Raúl Asencio és Aurélien Tchouaméni párosa áll össze. A felépülő Eduardo Camavinga vélhetően az első perctől ott lesz a középpályán, ahogy az utóbbi hetekben remeklő Daniel Ceballos és Jude Bellingham is, elöl pedig a Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo hármas rohamozhat. Habár a nevek alapján Európa legjobb támadósorával áll fel a Real Madrid, valami az egész idényben nem működik az együttesnél. Jól mutatja ezt, hogy a csapat nem tudott bekerülni a nyolc közé a Bajnokok Ligája alapszakaszában, így rájátszást kell vívnia a tizenhat közé jutásért, valamint elrettentő, de a BL-rekordgyőztese egyetlen történelmi riválisát sem tudta legyőzni ebben az évadban. A Real Madrid az előző idényben végigsöpört Európán, a Bajnokok Ligáját veretlenül nyerte meg, 55 tétmeccséből csupán kettőt veszített el (mindkettőt az Atlético Madrid ellen), ezzel szemben most a legrangosabb európai kupasorozatban már háromszor is kikapott, illetve hiába vezeti a bajnokságot, hiába jutott be nyögvenyelősen a kupa elődöntőjébe, a többi kiírásban is bukdácsol. Visszatérve a Real Madrid nyeretlen rangadóira, a bajnokságban sem az Atléticót, sem a Barcelonát, sem az Athletic Bilbaót nem tudta legyőzni, a Bajnokok Ligájában kikapott a Milantól és a Liverpooltól is, valamint a spanyol Szuperkupában újabb vereséget szenvedett a Barcelonától. Ilyen előjelekkel a madridiak nem várhatják nyugodtan a Manchester City elleni ütközetet, noha angol oldalon is vannak problémák…

Az együttes Josep Guardiola irányításával legrosszabb periódusát éli, a Bajnokok Ligájában az utolsó fordulóban tudta kiharcolni a rájátszást (a 22. helyen végzett), a bajnokságban jelenleg nem áll BL-indulást jelentő helyen, csupán az ötödik. Nem véletlen, hogy amíg a Real Madridnál anyagi okok miatt nem erősítették meg télen a sérülésektől erősen megtizedelt keretet, a Manchester Citynél a pocsék szereplés hatására több mint 200 millió eurót költöttek új játékosokra. Érkezett Omar Marmus, Nico González, Abduqodir Husanov és Vitor Reis is – előbbi három játékos készen áll a keddi BL-összecsapásra.

„Az elmúlt években többször találkoztunk a Real Madriddal, igazi európai klasszikus lett ez a párharc. Egyszer mi ejtettük ki őket, aztán ők minket, a célunk természetesen, hogy ezúttal is mi kerekedjünk felül. A tervünk kész, ezért optimistán és nyugodtan várom a mérkőzést. Tudjuk, hogy a Real Madrid támadóit szinte lehetetlen megfékezni száznyolcvan percen keresztül, annyit tehetünk, hogy minél kevesebb teret engedünk nekik” – fogalmazott a Manchester City menedzsere a sajtótájékoztatóján. JOSEP GUARDIOLA

„Amióta a csapatnál vagyok, ez a legnehezebb idényünk – mondta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Rúben Dias, a Manchester City védője. – Azonban hiszem, hogy ki tudunk hozni valami szépet ebből. Tudjuk, hogy erős a Real Madrid, de bízunk a továbbjutásban. Ami a Real Madrid formáját illeti, hiba lenne tőlünk, ha lazábban vennénk a meccset. Magas szinten kell játszanunk, nem gondolhatunk arra, hogy bármiféle okból gyengék lennének. Kylian Mbappé? Amikor még a PSG-ben játszott, többször találkoztunk vele, ám akkor sem ő volt az egyetlen veszélyforrás, mivel ott volt Lionel Messi és Neymar is. Nagyszerű képességű futballista, remélem, fel tudjuk tartóztatni. Mindkét csapatban sok remek játékos szerepel, de nemcsak a Real Madrid, hanem mi is meg akarjuk nyerni a sorozatot. Éhesek vagyunk a sikerre.”

Megjósolhatatlan a végső győzelemre is esélyes, ám jelenleg nem túl jó formában lévő két csapat párharcának kimenetele – bánhatják, hogy nem szerepeltek jól a BL-alapszakaszban, így már a rájátszásban „untathatja” a szurkolókat a szupersztárokkal teletűzdelt Real Madrid és Manchester City.

– Sorozatban a negyedik idényben is összecsapnak a Manchester Cityvel, milyen mérkőzésre számít?

– Mindig nagy kihívás ellene játszani. Tisztában vagyunk vele, hogy az első mérkőzés máris nagyon nehéz lesz, ám ugyanazzal a mentalitással kell pályára lépnünk, mint tavaly. Szinte az összes vendégcsapat szenved az Etihad Stadionban a Manchester City stílusa miatt, mivel rengeteget birtokolja a labdát. – Vélhetően most is sokat lesz a labda a hazaiaknál. Felkészültek erre?

– A vezetőedzőnk mindent elmondott nekünk, sőt a támadókkal külön is beszélt a védekezés fontosságáról. Pontosan tudom a feladatomat, és elvégzem a rám váró munkát. Ami a szerepkörömet illeti, gyerekként a bal oldalon játszottam, de szeretek a jobb oldalon is futballozni. Carlo Ancelotti pontosan tudja, hogy hova tegyen a pályán. Remek formában érzem magam, akár főszereplő is lehetek a szerdai mérkőzésen. – Négy gólt szerzett eddig a City ellen, három évvel ezelőtt duplázott az őrült végjátékot hozó, madridi továbbjutással véget érő elődöntőben.

– Carlo Ancelottinak köszönhetek mindent, rengeteget segít, öröm vele együtt dolgozni. Mindig azon van, hogy jobb legyek, én pedig keményen dolgozom ezért. Egyébként éppen néhány napja beszéltem Federico Valverdével a három évvel ezelőtti, Manchester City elleni San­tiago Bernabéu Stadionban rendezett visszavágóról, s azon tűnődtünk, hogy átélünk-e még valaha olyan csodálatos éjszakát. Életem legjobb estéje volt. Rodrygo: „Akár főszereplő is lehetek a Manchester City ellen”

„Ismét szórakoztató mérkőzésekre van kilátás. Nehéz megjósolni, hogy mi vár ránk, az biztos, hogy remek csapat a Manchester City, a legjobb formánkat kell hozni ellene, ha le akarjuk győzni és tovább akarunk jutni. Ellenfelünk Európa egyik legkiválóbb együttese, Josep Guardiola pedig az egyik legjobb szakvezető, újítást hozott a futballba, nagyon tisztelem őt. Minden alkalommal rémálom felkészülni ellene, ugyanis mindig kitalál valamit” – fogalmazott a Real Madrid vezetőedzője a meccs előtti sajtótájékoztatón CARLO ANCELOTTI

Edzőkrízisben lévő csapatok rangadója Lisszabonban



A Sporting CP Ruben Amorim őszi távozása után zuhant össze, míg a Dortmund tulajdonképpen Edin Terzic nyár eleji búcsúját követően igyekszik összeszedni magát.

Aligha így képzelte a kieséses fázis előtti formáját a Sporting és a Dortmund, sőt a két csapat néhány hónapja még arról ábrándozott, hogy a legjobb nyolc között végez az alapszakaszban, és majd csak a nyolcaddöntőben folytatja a sorozatot.

A világ azonban nagyot fordult mindkét féllel.

A portugál bajnok novemberig szárnyalt: a bajnokságot sorozatban tizenegy győzelemmel kezdte, a Bajnokok Ligája negyedik játéknapja, vagyis fél táv után a második helyen állt azt követően, hogy 4–1-re lelépte a Manchester Cityt. Portugáliában már arról beszéltek, ha Ruben Amorim nem fogadja el a Manchester United ajánlatát, a zöld-fehérek a nemzetközi kupa legnagyobb meglepetését szerezhetik. Csakhogy az edző nem tudott ellenállni a kísértésnek, a távozását követően pedig kártyavárként dőlt össze a csapat.

Amorimot – mint kiderült, vészmegoldásként – a B-csapatot gardírozó Joao Pereira váltotta a kispadon, ám csak nyolc meccset élt meg vezetőedzőként, mert három győzelmet, egy döntetlent és négy vereséget követően gyorsan visszaküldték a tartalékokhoz, hogy a Guimaraessal kiváló idényt futó Rui Borgest igazolják a helyére. Az új szakvezető a Benfica elleni sikerrel kezdett (1–0), de a BL-ben nem tudott meccset nyerni, és csak úgy sikerült besurranni a 23. helyen a rájátszásba, hogy a Bologna elleni utolsó mérkőzés 77. percében Conrad Harder egyenlített.

Időközben a csapat húzóembere, Gyökeres Viktor combizomsérülést szenvedett, és valójában hosszabb pihenő tenne jót neki, amire viszont a feszes naptár miatt szemernyi esély sincs. A Porto elleni szuperrangadón (1–1) csak jó húsz percet játszott pénteken, hogy a BVB ellen bevethető legyen, ám hétfőn még így csak egyéni edzést végzett.

De akkor mit mondjanak Dortmundban, ahol voltaképpen Edin Terzic tavaly nyári váratlan távozása óta igyekeznek összeszedni magukat? Terziccsel még BL-döntőt játszott a csapat 2024 májusában, az utódjának kinevezett Nuri Sahin irányítása alatt viszont konkrétan súrolta az ötvenszázalékos mutatót: 27 mérkőzésen 12 győzelem, 4 döntetlen, 11 vereség. Nem csoda, hogy az egyébként türelmes klubnál is elfogyott a bizalom, és három héttel ezelőtt menesztette. Mike Tullberg három meccsre vette át a gárdát (két győzelem, egy döntetlen), hogy aztán Niko Kovacban találja meg a megfelelő (?) utódot a vezetőség. Csakhogy Kovac a lehető legrosszabbul, a Stuttgarttól elszenvedett hazai vereséggel (1–2) mutatkozott be, s ami még aggasztóbb, a játékosok lelkiállapotán nagyon látszódott, hogy zaklatott időszakon mennek át. A norvég Julian Ryerson azért kapta meg a második sárga lapját, mert egy őt ért szabálytalanságot torolt meg agresszívan és teljesen feleslegesen, de akár többen is követhették volna az öltözőbe az eset utáni heves reklamálás miatt.

A téli átigazolási időszakban a Dortmund ráadásul elvesztette az egyik legjobb támadóját, az Aston Villához távozó Donyell Malent, akit nem sikerült megfelelően pótolni. A Chelsea-től kölcsönben érkező Carney Chukwuemeka inkább középső középpályás, mint szélső, ráadásul kisebb sérüléssel bajlódik, és lehet, hogy a lisszaboni mérkőzést is kihagyja. Jóllehet, a Sporting is kénytelen lesz lemondani három meghatározó, sérült játékosáról: Pedro Goncalves és Joao Simoes izomhúzódás, Nuno Santos pedig keresztszalag-szakadás miatt nem játszhat.

(GY. B.)

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

KEDD

18.45: Brest (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol)

21.00: Juventus (olasz)–PSV (holland) (Tv: Sport1)

21.00: Sporting CP (portugál)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)

SZERDA

18.45: FC Bruges (belga)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)

21.00: Feyenoord (holland)–Milan (olasz) (Tv: Sport2)

21.00: Celtic (skót)–Bayern München (német)

21.00: Monaco (francia)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)