„Képes kiosztani az utolsó passzt, és sokat fejlődött” – Slot Szoboszlai riválisát dicsérte a Leverkusen kiütése után

„Keményen dolgoztunk, aminek meglett az eredménye. Végig stabilak voltunk, kontrolláltuk a meccset, majd gólokat is szereztünk, így néggyel nyertünk” – kezdte a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot az Amazon Prime-nak adott nyilatkozatát, de a klub hivatalos honlapján jobban is kifejtette véleményét a pályán zajló taktikai csatáról: „Nem először fordul elő, hogy az edzők szerkezetbeli, taktikai elképzeléseket módosítanak, amikor az Anfielden lépnek pályára. Ezt tette ma Xabi Alonso is, mert rengeteg Leverkusen-meccset láttam már, de olyat még nem, hogy Victor Boniface a bal oldalról indult volna. Nem játszottak klasszikus kilencessel, így a letámadásunktól kezdve sok mindent át kellett alakítanunk mérkőzés közben, de megoldottuk, a kapunkra csak a legvégén jelentettek igazi veszélyt.”

A Liverpool mestere a triplázó Luís Díazt és a Szoboszlai Dominik helyén kezdő, gólpasszt adó Curtis Jonest is méltatta: „Lucho nem csak Kolumbiában nagy kedvenc, a Liverpool-drukkerek is nagyon szeretik, énekelnek róla, éltetik. Természetesen én is szeretem, ma is megmutatta, milyen játékos, pedig középen játszott, nem ott, ahol szokott. Számomra Cody Gakpo és ő is egy kezdőjátékos, hiába ugyanúgy balszélsők... ma mindketten pályán lehettek. Ami Jonest illeti, az a helyzet, hogy még mindig tanulok mindennap valami újat a játékosaimról. Amikor idejöttem, először hatosként szerepeltettem, ám ott nem érezte igazán otthonosan magát. Jelenleg nagyon jó helyen van a pálya közepén, de gyakorlatilag bárhol bevethetem a centrális zónákban. A Chelsea ellen és ma is bebizonyította, hogy remekül érkezik meg a tizenhatoson belülre, s képes kiosztani az utolsó passzt. Rengeteget fejlődött az előszezonhoz képest, ezért megérdemli a lehetőséget.”

Arne Slot a 74. percben cserélte be a képen mögötte feltűnő Szoboszlai Dominikot (Fotó: Getty Images)

Xabi Alonso játékosként csodás sikereket ért el az Anfielden, viszont mint edző ellenfélként, egy négygólos vereséggel tért vissza. Így értékelt a ZDF-nek: „Hatvan percig minden ült, amit elképzeltem, nagyon kompaktak voltunk labdával és nélküle is, aztán problémáink akadtak. Sosem egyszerű, ha ilyen gyorsan kapsz két gólt, de ha a Liverpool az ellenfél... még rosszabb. A tanulság az, hogy 95 percig kell jól játszanunk, összpontosítanunk. Elfogadjuk az eredményt és gratulálunk a Liverpoolnak, amely egy nagyon erős csapat.”