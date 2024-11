Bernardo Silva szerint elég mélyen van most a City, Pep Guardiola nem ért egyet vele

„Csalódás a mai eredmény, azt hiszem, egy kicsit mélyen vagyunk most. Úgy tűnik, minden a rossz irányba halad. Ha jól is játszunk helyenként az utóbbi időszakban, a helyzeteinket nem rúgjuk be, a védelem pedig túl könnyen meginog. Gyorsan vissza kell jönnünk ezekből a vereségekből, ehhez szükség lesz a sérültek felépülésére is, de nem keressük a kifogásokat, ma jobban játszott az ellenfél” – nyilatkozta a meccset követően a Sky Sportnak a Manchester City középpályása, Bernardo Silva, majd erre kontrázott rá Pep Guardiola.

„Nem értek egyet Bernardóval, nem vagyunk mélyen. A Bournemouth ellen úgy kaptunk ki, hogy rosszul játszottunk, ezen a meccsen viszont jól, annak ellenére, hogy kaptunk négy gólt, közte két felesleges tizenegyessel. Előre tudtuk, hogy ez egy kemény idény lesz, az is. Kihívás, de azt szeretem, az élet ilyen. Folytatjuk!” – értékelt a katalán sikeredző.

Érthetően a Sportingnál sokkal vidámabb volt a helyzet. A meccs emberének választott, három gólt szerző, magyar felmenőkkel is rendelkező, svéd válogatott Viktor Gyökeres így nyilatkozott: „Közel tökéletes este volt. Nem indult jól, de mindent kihajtottunk magunkból, mélyen védekeztünk, remekül alkalmazkodtunk és igen, szereztünk négy gólt” – mondta, majd távozó edzőjére is kitért. „Rúben Amorim rengeteg dologra tanított meg engem, ő hozott ide, hitt bennem, esélyt adott nekem, minden dicséretet megérdemel. A legjobbakat kívánom neki!”

Amorimot az egész csapat ünnepelte (Fotó: Getty Images)

A Manchester United irányítását hamarosan átvevő Amorim így értékelt: „Ez egy fantasztikus este volt, egy hatalmas momentum, amit mindannyian megérdemeltünk. Közel négy éve kezdtük, itt tartunk… fantasztikus. A meccsről azért el kell mondanom, hogy szerencsénk volt. Abban, hogy két perc alatt két gólt szereztünk a második félidő elején, semmilyen taktikai húzás nem játszott szerepet, nagyon gyorsan történt minden. Utána változtattunk a letámadási sémánkon, jobban középre zártunk, Mateo Kovacicra embert állítottunk, s próbáltuk megfojtani a Cityt.”