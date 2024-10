Keddi sportműsor: Dortmund–Real Madrid „döntővisszavágó” a Bajnokok Ligájában

Kedd este több izgalmas mérkőzést is játszanak a Bajnokok Ligájában, köztük az előző idény döntőjének „visszavágóját” a Real Madrid és a Borussia Dortmund között. Folytatódik még továbbá a kosárlabda Európa-kupa és a kézilabda Európa-liga is, valamint hajnalban megkezdődik az észak-amerikai profi kosárlabdaliga, az NBA alapszakasza is.

OKTÓBER 22., KEDD FUTBALLPROGRAM BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

18.45: Milan (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

18.45: Monaco (francia)–Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport2)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Juventus (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: Sport2)

21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)

21.00: Girona (spanyol)–Slovan Bratislava (szlovák)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Sporting CP (portugál)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Borussia Dortmund (német) ANGOL CHAMPIONSHIP

11. FORDULÓ

21.00: QPR–Coventry (Tv: Match4) UEFA IFJÚSÁGI LIGA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

16.00: Real Madrid U19 (spanyol)–Borussia Dortmund U19 (német) (Tv: Sport2) FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

17.00: Haladás VSE–Kajrat Almati (kazah) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák) KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

G-CSOPORT

18.45: Flensburg-Handewitt (német)–Mol Tatabánya KC KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

18.00: Tallinn (észt)–Alba Fehérvár

NBA

ALAPSZAKASZ

Szerda, 1.30: Boston Celtics–New York Knicks (Tv: Sport 1)

Szerda, 4.00: Los Angeles Lakers–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport 1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1156(Tv: Sport 2) RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

19.00: Vasas SC–MBH-Békéscsaba SZNÚKER

14.00: Északír Open, 1. forduló (Tv: Eurosport 1)

20.00: Északír Open, 2. forduló (Tv: Eurosport 1) TENISZ

14.00: ATP-torna, Bécs, 2. nap, 1. mérkőzés (Tv: Match 4)

16.00: ATP-torna, Bécs, 2. nap, 2. mérkőzés (Tv: Match 4) VÍZILABDA

NŐK

Mol ob I

18.30: III. Kerületi TVE–Dunaújvárosi FVE, III. Ker. TVE uszoda

18.45: UVSE-Helia D–Valdor-Szentes, Hajós uszoda

20.30: FTC–KSI SE, Népliget A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Wukovics László Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, NS-lapszemle

7.00: Új edző a csapatnál: hogyan lehet zökkenőmentes a változás? – Faludi Viktória sportpszichológussal beszélünk

8.00: NS-jegyzet. Budapesten versenyez az olimpiai és világbajnok úszó, Léon Marchand

9.00: Nem elégedettek az angol lapok Szoboszlai Dominik játékával – a vonalban Cselőtei Márk, az nso.hu munkatársa.

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi, Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca 14.35: Sporttörténelem: Thury Gábor és Virányi Zsolt Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István Szerkesztő: Katona László

15.00: A stúdióban Kovacsics Imre, a Magyar Asztalitenisz-szövetség elnöke

15.40: Az úszó Németh Nándort kérdezzük az olimpia utáni időszakról, a közelgő vb-ről

16.00: Nemzeti sportkör – Csisztu Zsuzsa, Göbölyös Gábor, Deák Zsigmond

17.00: Labdarúgó BL, az alapszakasz 3. köre előtt

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.40: A WNBA-döntőt játszó Juhász Dorkáról korábbi edzője, Iványi Dalma beszél

Körkapcsolás. Műsorvezető: Bera Emese Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Gólokban gazdag fordulót rendeztek a labdarúgó Merkantil Bank Ligában. Sajtótájékoztatót tartott a női kézilabda-válogatott. Csődbe ment (?) a Vipers kézilabdacsapata – felidézzük a klub történetét, hívjuk Tomori Zsuzsannát, a norvég együttes korábbi játékosát, Szántai Levente sportszakpszichológussal pedig arról beszélgetünk, milyen lehet a játékosok lelkiállapota ebben a helyzetben

18.45: Közvetítés a kézilabda El Flensburg–Tatabánya csoportmérkőzéséről, kommentátor: Erdei Márk és Jó András

19.15: Közvetítés a jégkorong ICEHL Hydro Fehérvár AV19–Villach mérkőzéséről, kommentátor: Virányi Zsolt és Szalai Kristóf