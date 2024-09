Mbappé hamarabb visszatérhet? Nevezték a Lille elleni BL-keretbe

Szeptember 25-én számoltunk be róla: noha úgy tűnt, az Alavés ellen 3–2-es sikerrel zárult mérkőzésen, hogy a Real második gólját szerző Kylian Mbappét csak óvatosságból cserélték le a 80. percben, a találkozó másnapjára virradóan a királyiak közölték, orvosi vizsgálat vár a 25 éves csatárra.

Ezen aztán kiderült, hogy Mbappé combizomsérülést szenvedett, és sajtóinformációkra hivatkozva arról írhattunk, hogy három hét kihagyás vár a támadóra. Nos, most mégis úgy tűnik, akár ennél hamarabb pályára léphet a klasszis, hiszen a Real Madrid kihirdette a szerdai, Lille elleni Bajnokok Ligája-meccsen érdekelt keretét, amelyben a Mbappé is helyet kapott. Az olasz újságíró, Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a támadó jobban érzi magát, és ha a stáb is zöld utat ad neki, akkor adott esetben szerepelhet az összecsapáson.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

21.00: Lille OSC (francia)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!