Philippe Rommens: A Fradival valóra válthatom az álmom!

– Szeret repülni?

– Nincs vele gondom – felelte lapunknak útban Dánia felé Philippe Rommens, a Ferencváros 26 esztendős belga középpályása, akit a nyáron szerződtetett a holland Go Ahead Eagles együttesétől a magyar bajnokcsapat. – Szeretek ilyenkor lazítani, zenét hallgatni, filmet nézni.

– És Magyarországot sikerült megszoknia, megszeretnie?

– Jól érzem magam Budapesten. A megérkezésemet követően rögtön tudtam, jól tettem, hogy elfogadtam a Ferencváros ajánlatát.

– Amúgy nehéz döntés volt?

– Egyáltalán nem. Az elmúlt időszakot a Go Ahead Eagles együttesében töltöttem, de mindig is a Bajnokok Ligája-szereplésről álmodoztam. Elmúltam huszonhat éves, a legjobb korban vagyok, s a Fradival valóra válthatom az álmom! Sohasem játszottam még a BL-ben, és őszintén mondom, hogy gyerekkoromban, amikor a kertben rúgtam a labdát, arról ábrándoztam, egyszer a legjobbak között is kipróbálhatom magam. Nos, most itt a lehetőség!

–Korábban dolgozott együtt Pascal Jansen vezetőedzővel, és kiderült, a holland tréner fontos szerepet szán önnek a csapatban, a meghosszabbított keze lehet a pályán. Ezt ön is érzi?

–Valóban nem hátrány, hogy korábban dolgoztunk együtt. Pascal Jansent amúgy gyerekkorom óta ismerem, tinédzserként a PSV akadémiáján már naponta találkoztam vele. Később, amikor az edzőm lett, kiderült, hasonlóan látjuk a futballt. Nyilvánvalóan tisztában van vele, mire számíthat tőlem, mik az erősségeim, és ebből az összeszokottságból adódóan valóban könnyebb neki a taktikai meglátásait nekem átadni a kispad előtt, hogy a többieknek ezeket az utasításokat aztán a pályán továbbítsam.

–A walesi TNS ellen idegenben kettő egyre megnyert múlt heti összecsapáson büntetőből volt eredményes. Hollandiában is magabiztos tizenegyeslövőnek számított?

–A Go Ahead Eaglesben az első számú tizenegyesrúgó voltam, sőt, szabadrúgásból is sokszor voltam eredményes. Különösen utóbbit gyakorlom rengetegszer az edzéseket követően. A múlt heti mérkőzés előtt Pascal Jansen megmondta, ki rúgja a büntetőt, és örülök, hogy magabiztosan értékesítettem az első ferencvárosi tizenegyesemet.

–Kilencévesen került a PSV akadémiájára. Igaz, hogy a bátyjával naponta ingázott Belgium és Hollandia, egészen pontosan Eindhoven között?

–A bátyámmal, Olivier-vel az akadémián futballoztunk, a szüleinkkel pedig abban maradtunk, az a legjobb, ha gyerekfejjel még a családi házban maradunk. Nem is volt vészes a távolság, egy óra alatt oda lehetett érni az edzőközpontba, este pedig vissza… A testvérem két évvel idősebb nálam, az utolsó néhány évben már sofőr vitt és hozott bennünket, rajtunk kívül még két-három gyereket szedett össze Belgiumban. Unalmas időszaknak semmiképpen sem nevezném, reggel hatkor csörgött az ébresztőóra, és általában este nyolc után értünk haza. Több mint tíz évet töltöttem az akadémián, de egy pillanatra sem bántam meg, a legjobb edzők irányítása mellett dolgoztam.

–A korábbi magyar szövetségi kapitányt, Erwin Koemant ismeri?

–Persze. Volt időszak, amikor nap mint nap találkoztunk az edzőpályákon. Tisztelik Eindhovenben, de edzőm nem volt.

–A bátyja a nyáron Vancouverbe szerződött, úgyhogy a következő időszakban nem lesznek közel egymáshoz.

–Valóban, de majd a téli szünetben meglátogatjuk egymást. Olivier-vel szoros a kapcsolatunk, nincs nap, hogy ne beszélnénk egymással. Nagyon örült a magyarországi lehetőségemnek, ahogy én is az övének. A világháló segítségével mindig is néztük egymás mérkőzéseit, és miután azonos poszton játszunk, sokszor tanáccsal is ellátjuk egymást.

–A labdarúgáson kívül más sportágat ki sem próbált?

–Rövid ideig teniszeztem, motorozni is jártam, de végül mindig a labdarúgásnál kötöttem ki. Édesapánk is focizott, de korán abba kellett hagynia, a térde nem bírta a terhelést. Ő csak annyit kért tőlünk, mindegy mit, csak sportoljunk, mozogjunk.

–Kedd este a dán Midtjylland ellen tehet újabb lépést gyerekkori BL-álma valóra váltása felé. Mekkora esélyt lát a továbbjutásra?

– Alaposan felkészültünk a dán együttesre, nincs mitől tartanunk. Tisztában vagyunk vele, hogy a Midtjylland erős ellenfél, két roppant kemény mérkőzés vár ránk, képtelenség lenne megjósolni, ki örülhet a párharc után. Nem féltem a csapatunkat, erős keretünk van, tele vagyunk jó futballistákkal. Nagyon fontos lenne Dániában jó eredményt elérni, hogy Budapesten a telt házas Groupama Arénában, a Fradi-szurkolók előtt kiharcoljuk a továbbjutást.