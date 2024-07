The New Saints: walesiek, akik Angliában játszanak

ÉRVÉNYESÜLT A PAPÍRFORMA, a Bajnokok Ligája első selejtezőkörében a walesi The New Saints könnyedén, 4–1-es összesítéssel jutott túl a montenegrói FK Decsicsen. A Ferencváros kedden 20 órától tehát a brit együttes ellen kezdi el idei nemzetközi kupaszereplését, Pascal Jansen vezetőedző a The New ­Saints ellen mutatkozik be a Fradi kispadján. Lássuk, milyen csapat is a walesi rekordbajnok, miért Angliában játssza hazai meccseit, és milyen talaj várja majd a magyar bajnokot a visszavágón.

A walesiek 21 éves csatára, Brad Young az FK Decsics elleni mindkét BL-selejtezőn gólt szerzett (Fotó: Getty Images)

Hatvanöt éves múlt: kiugróan sikeres kétezres évek

A walesi The New Saints FC-t 1959-ben alapították, sok brit együttessel ellentétben nincs tehát évszázados múltja. Erejéről mindent elmond azonban, hogy mára a walesi élvonal legeredményesebb csapatává vált, 16 bajnoki címével egyelőre letaszíthatatlannak tűnik a trónról. Különösen a kétezres évek eleje óta emelkedik ki a mezőnyből, 2001 óta minden idényben bajnokként vagy ezüstérmesként végzett, az egyetlen kivétel a 2008–2009-es bajnokság, amikor harmadik lett. A The New Saints FC először 2006-ban szerepelt BL-selejtezőben, az ellenfél a Liverpool volt, amely 6–0-s összesítéssel ejtette ki a walesieket. A 2010–2011-es idényben az ír Bohemianst búcsúztatva a második körbe jutott a csapat, ahol vereséget szenvedett a belga Anderlechttől – és kiesett.

Az edző hat bajnoki cím után távozott, majd visszatért

Craig Harrison személyében angol tréner dirigál a kispadon, az más kérdés, hogy a korábbi védő ezer szállal kötődik a ­walesi labdarúgáshoz. A játékosként a Middlesbrough-ban nevelkedő, majd Bryan Robsonnál a felnőttek között is bemutatkozó hátvéd edzői pályáját 2008-ban a walesi alacsonyabb osztályokban megforduló Airbus UK-nél kezdte, majd 2011-ben megkapta élete lehetőségét, és hét éven át irányította a The New Saints együttesét. Hogy a mély vízben sem merült el, jól mutatja, hogy a csapat hét év alatt hatszor végzett aranyérmesként. A 2017-es távozását követően öt évvel később tért vissza a klubba, azóta ismét ő irányítja a ­rekordbajnokot, és újabb két arannyal gazdagította éremgyűjteményét.

Pascal Jansen (Fotó: fradi.hu)

A walesi klub játékosainak túlnyomó többsége angol

Craig Harrison személyében angol vezetőedző irányít, és az öltözőben is több az angol, mint a walesi játékos. Olyannyira, hogy a huszonkilences keretben mindössze hét olyan futballista van, aki ízig-vérig walesinek mondhatja magát. Ettől függetlenül száz százalékig brit együttesről van szó, hiszen légiósai is angol állampolgárok, akad amerikai-angol, lengyel-angol és ír-angol labdarúgója is. Érdekesség, hogy a keret becsült összértéke így is csupán 2.76 millió euró, ellentétben a Ferencváros 54.53 millió eurós értékével. Legveszélyesebb futballistája a 21 esztendős Brad Young, a csatár az FK Decsics ellen mindkét mérkőzésen a kapuba talált.

A The New Saints stadionja modern miniaréna

Noha a The New Saints walesi csapat, hazai találkozóit Angliában játssza. A különös megoldás oka az, hogy a klub két határváros, a walesi Llansantffraid és az angol Oswestry közös egyesülete, hazai összecsapásaikat az angol-walesi határ közelében fekvő Oswestryben játssza. Az aréna finoman fogalmazva sem mondható grandiózusnak, a Park Hall lelátóin telt ház esetén is legfeljebb 2900-an zsúfolódhatnak össze. A Ferencváros játékosainak nem árt felkészülniük, hogy a Park Hall pályáját az egyik legmodernebb technológiával készült monofil műfű borítja, nem mellékesen a világ első szén-dioxid-semleges pályáját hozták össze. A stadion szomszédságában bárok, éttermek, játszótér, bowlingpálya és edzőterem is található.

A fehérváriak 2015 nyarán továbbjutottak a TNS ellen

A 16-szoros walesi aranyérmes másodszor találkozik magyar csapattal. Első ízben a 2015–2016-os idényben – ugyancsak a BL második selejtezőkörében – a Videotonnal csapott össze, a fehérváriak Gyurcsó Ádám 77. percben esett góljával nyertek Oswestryben. A visszavágón nagy meglepetésre Matthew Williams 78. percben szerzett találatával 1–0-ra vezetett a The New Saints, a magyar bajnok csupán a hosszabbításban, a 107. percben esett újabb Gyurcsó-góllal, 2–1-es összesítéssel jutott tovább. Ami a mostani párharcot illeti, a Ferencváros egyértelmű esélyesként várja a két mérkőzést, még akkor is, ha ezek lesznek Pascal Jansen első tétmérkőzései a zöld-fehérek kispadján. A magyar bajnoknak három kört kell sikerrel vennie a BL-főtáblára jutáshoz.

Kilenc éve a Vidi játszott a The News Saints ellen, és Gyurcsó Ádám (jobbra) góljaival nyerte meg a párharcot

BAJNOKOK LIGÁJA, 2. SELEJTEZŐKÖR

Július 23., kedd

20.00: Ferencváros–The New Saints (walesi) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A visszavágót július 30-án rendezik Oswestryben