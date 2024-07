Három támadóval rohamoz a Fradi a TNS ellen – íme, Pascal Jansen kezdőcsapata

A magyar bajnok Ferencváros a walesi The New Saints ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 2. fordulójában a Groupama Arénában. A zöld-fehérek holland vezetőedzője, Pascal Jansen kihirdette kezdőcsapatát a 20 órakor kezdődő összecsapásra, és már ismert a TNS felállása is.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: Ferencvárosi TC–The New Saints (walesi) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Guillermo Cuadra (Guadalupe Porras Ayuso, Alejandro Estévez Iglesias) – spanyolok

A KEZDŐCSAPATOK

FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, R. Gustavo, Ramírez – Rommens, Maiga, Zachariassen – A. Traoré, Pesics, Marquinhos. Vezetőedző: Pascal Jansen

TNS: Roberts – D. Davies, Bodenham, Pask, Daniels – Redmond, Smith, Clark – J. Williams, Young, Brobbell. Vezetőedző: Craig Harrison