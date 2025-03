Halász Bence: Elbízni nem akarom magam, de van miért boldognak lennem

– Március közepén 78.75 méterre eldobni a kalapácsot figyelemre méltó teljesítmény. Van ok a bizakodásra?

– Mindenki, így nem csupán én, de az edzőim, Németh Zsolt és Németh László is örültek az eredménynek. Van is miért boldognak lennünk, az előző években sohasem dobtam ekkorát a szezon korai szakaszában. Elbízni nem akarom magam, mégiscsak egy dobó Európa-kupáról beszélünk, nem pedig valamelyik kiemelt versenyről – mondta a múlt hétvégi győzelméről Halász Bence.

– Egyébként szereti ezt a versenyt? Milyen célt szolgál a dobó Európa-kupa a felkészülésben?

– Nagyszerű viadal, az idén kifejezetten jó helyen, Cipruson rendezték meg, ahol adva voltak a jó körülmények, és az időjárás is a kegyeibe fogadott minket. Ez az elmúlt három évben nem így volt, Portugáliában rendre esős napokon rendezték a versenyt. A dobó Európa-kupa megtöri a téli felkészülés monotonitását, jó érzés úgy dobókörbe állni, hogy van tétjük a dobásoknak.

– Ezúttal egyik kedvenc helyszínén, Cipruson versenyezhetett. Sokszor járnak oda vissza?

– Most is itt van a hátam mögött a dobókör, mert az Ek után kint maradtunk, és április hatodikáig itt folytatjuk a felkészülést. Személy szerint nagyon örülök, hogy ezzel egy külföldre repülést megúsztunk. Itt lakunk a pályaszálláson, a stadion másik oldalán is van egy dobókör, amelyet használni szoktunk.

– Minek köszönhető, hogy már a téli időszak végére ennyire összeállt a mozgása?

– A mögöttünk hagyott hónapokban minimálisan megvariáltuk az edzésmunkát. Ugyanúgy sokat készülünk, mint előtte, de más módszerekkel. Ez a 78.75 méter is visszaigazolása annak, hogy jól működik az újítás. Még egy kicsi maradt is benne, mert kellett hozzá idő, hogy a szokásosnál alacsonyabb peremű dobókört megszokjam. Valamelyik kísérletet újra is kellett emiatt kezdenem, mert változtatni kellett az induláson, de aztán kétszer is sikerült jól kivitelezni a mozgást.

– Hogyan néz ki pontosan az edzőtáborokban folyó kőkemény munka? Nagyjából mennyi dobás fér bele egy-egy tréningbe, mennyi időt tölt a konditeremben?

– Már el is kezdtük az edzőtábort, megjöttek azok a csapattársaink is, akik az Ek-n nem indultak, Varga Donátot és Imre Rolandot is bevártuk. Ezen a héten még egy kicsit rövidebbek a tréningek, egy edzésen nagyjából harminc-harminckét dobás lesz a jellemző, aztán a jövő héten ez a szám már negyvenre is felmehet. A konditermi edzések általában két órán át szoktak tartani. Ezek is elengedhetetlen feltételei annak, hogy a nyáron jól menjen a dobás.