Sulyán Alexa korosztályos rekorddöntéssel hangolt az országos bajnokságra

TÖKÉLETES RÁHANGOLÁSNAK TŰNT a két hét múlva esedékes fedett pályás országos bajnokságra a Nyíregyházán megrendezett nemzetközi viadal. Már csak azért is, mert a téli időszak hazai csúcsversenyét szintén a szabolcsi megyeszékhely atlétikai centrumában fogják megrendezni.

Januárban már volt itt egy ehhez hasonló egynapos, de ez a mostani adott igazán képet arról, hogy az atléták milyen formában vannak. Mivel ez egy nyílt verseny volt, ezért a 2014-es születésűektől az 1956-osokig minden korosztály képviseltette magát. Csak szeretnénk olyan gyorsan futni 60 méteren, mint a 68 esztendősen 8.63 másodpercet sprintelő Bodnár Gábor… A szám döntőjében Illovszky Dominik csupán két századra volt az egyéni csúcsától, 6.65 másodperces teljesítményével a fedett pályás Európa-bajnokság 6.60-as szintidejétől sem maradt el sokkal. Honvédos csapattársa, Pap Márk 19 századra volt tőle.

Nagy érdeklődéssel vártuk, hogy a Brucker Lili Hanna, Lalik Petra, Felber Kata Zselyke, Besenyődi Petra négyes sikerrel jár-e, és megdönti-e a 4x400-as U20-as magyar rekordot. A lányok dolgát nehezítette, hogy egyedüli váltóként kellett tartaniuk a tempót, de végül sikerrel jártak: 3:45.38 alatt célba érve több másodpercet is lefaragtak az előző rekordból.

Nem kellett sokat várni, és egy újabb csúcsdöntésnek tapsolhattunk. A 19 éves Sulyán Alexa 23.65 másodpercre javította az U23-as országos csúcsot 200 méteren.

„Nagyon elégedett vagyok az időmmel, valami ilyesmire számítottam. Szerettem volna megjavítani az előző csúcsomat ezen a versenyen. Még van egy kicsi bennem, a tervem, hogy a felnőtt ob-n ezt is kihozzam magamból. Tavaly nyáron egy kicsit »túltoltuk« a versenyzést, ezért most inkább a minőségre próbálunk koncentrálni, nem a mennyiségre. A felkészülés során elhatároztam, hogy nem fogok hisztizni, hanem bármit mond az edzőm, Körmendy Katalin, azt meg fogom csinálni a tréningeken. Sokat segít, hogy a csoportból mindenki négyszázas, ez nagyon jól jön nekem a kétszáz végén. Hálás vagyok Kató néninek és az edzéstársaimnak is, nélkülük nem fejlődnék ennyire hatékonyan. A célkeresztben a nyári U23-as Európa-bajnokság van, próbálok addigra minél jobb formába lendülni” – mondta a MATE-GEAC fiatalja, aki, ha így folytatja, akkor komoly kihívója lehet Takács Boglárkának két hét múlva az ob-n.

Szintén hatalmas párharc várható 400 méteren is, Molnár Janka és Mátó Sára régóta versenyeznek egymással, talán ez a mostani volt a legszorosabb mindegyik közül. A bevágásnál Molnár meggyőző előnnyel vezetett, de aztán az egyéni csúcsot futó riválisa a hajrában nagyon megközelítette. Kettejük között végül két század döntött, az 53.79 alatt célba érő Molnár javára. A futamot ugyan megnyerte, de az utánuk rajthoz álló horvát Veronika Drljacic még nála is gyorsabb volt.

Aztán jött a nagyot hajrázó Kovács Árpád, és 46.89-cel élete legjobbját érte el. A MATE-GEAC-hoz tavaly igazoló atlétát nemrég felvették a Harvard Egyetemre, ami a folytatásra is extra önbizalmat adhat neki.

A Sportolj Velünk Sportegyesület fiatal reménysége, Derdák Sára egy héten belül már a második U18-as magyar csúcsát futotta. Míg a Budapest-bajnokságon 3000 méteren (9:20.45), addig ezúttal Nyíregyházán 1500-on mutatta meg a tehetségét (4:22.73).

VÉLEMÉNY „Már nagyon vártuk már ezt a versenyt, az edzőmmel, Kovács Zoltánnal úgy gondoltuk, hogy egy jó futással megcélozhatjuk a 47 másodpercen belüli időt. Ezt tűztük ki a fedett pályás idény elé. A bevágást csinálhattam volna jobbra, de sikerült az előnyömre fordítani, hogy Wahl Zoltán ekkor még előttem volt. Így jobb ritmusa volt a futásomnak, mint két hete, amikor egyedül futottam. Tavaly májusban jöttem fel Szegedről Gödöllőre, nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, egy olyan közegbe kerültem, ami már az elejétől motiváló volt. Eléggé a szezon közepén kerültem Zolihoz, de ennek ellenére sikerült összehoznunk az U20-as vb-n egy erős szereplést. Az igazi közös munka télen kezdődött meg, ez az első, hogy nem kell kint, a hidegben készülnöm, hanem bent végezhetem el az edzéseim nagy részét. Ez sprinterként különösen előnyös. Szeretnék bekerülni a fedett pályás Eb-váltóba, örülök neki, hogy most tettem egy lépést e felé, ami a már a csapat kijutásához is elengedhetetlen lehet” – mondta Kovács Árpád, a MATE-GEAC sprintere.

ATLÉTIKA

NYÍREGYHÁZA FEDETT PÁLYÁS NEMZETKÖZI VERSENYE

Érdekesebb eredmények. Férfiak. 60 m: 1. Illovszky Dominik (magyar) 6.65. 200 m: 1. Karlo Marcius (horvát) 21.39. 400 m: 1. Kovács Árpád (magyar) 46.89. 800 m: 1. Kubasi János (magyar) 1:49.96. Nők. 60 m: 1. Csóti Jusztina (magyar) 7.43. 200 m: 1. Sulyán Alexa (magyar) 23.65. 400 m: 1. Veronika Drljacic (horvát) 53.42. 1500 m: 1. Derdák Sára (magyar) 4:22.73. Távol: 1. Rózsahegyi Bori (magyar) 619