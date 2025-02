A 19 éves Kovács Árpád egyéni csúcsdöntése a magyar váltónak is jól jött

NAGYOT HAJRÁZOTT A GYŐZELEMÉRT Kovács Árpád a nyíregyházi fedett pályás nemzetközi versenyen. A MATE-GEAC fiatalja óriási csatát vívott Wahl Zoltánnal 400 méteren, akit az utolsó métereken sikerült is maga mögé utasítania. Ennek az első hely mellett 46.89 másodperces egyéni csúcs lett a jutalma.

„Már nagyon vártuk a versenyt, az edzőmmel, Kovács Zoltánnal úgy gondoltuk, hogy egy jó futással megcélozhatnánk a 47 másodpercen belüli időt – mondta lapunknak a 19 éves tehetség. – Ezt tűztük ki a fedett pályás idényre. A bevágást csinálhattam volna jobban, de sikerült az előnyömre fordítani, hogy Wahl Zoltán ekkor még előttem futott. Így jobb ritmusa volt a futásomnak, mint két hete, amikor egyedül futottam.”

Kovács szabadtéri legjobbja 400-on 46.32 másodperc, amit tavaly kétszer is megfutott. Az igazán hangos sikert mégis a limai U20-as világbajnokságon elért negyedik helye jelentette, amit már új, profibb körülmények között készülve ért el.

„Tavaly májusban Szegedről Gödöllőre költöztem, nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, olyan közegbe kerültem, amely az elejétől motiváló volt. Már jócskán szezon közben kerültem Kovács Zolihoz, ennek ellenére sikerült elérnünk az U20-as vb-n egy erős szereplést. Az igazi közös munka télen kezdődött el, ez az első alapozás, hogy nem kell kint, a hidegben készülnöm, hanem bent végezhetem el az edzéseim nagy részét. Ez sprinterként különösen előnyös.”

Kovács nemcsak a pályán, hanem a tanulmányaiban is rendkívüli tehetséges, hiszen nemrég felvételt nyert a világ legerősebb egyetemére, a Harvardra. Az őszi szemesztert már ott kezdi el sportösztöndíjjal. A másodévesként már szintén kint lévő Kovács Ferenc Soma sokat segített neki abban, hogy ez az álma is megvalósuljon (részletek Junior mellékletünkben). Ám addig még számos célja van, a nyári korosztályos Európa-bajnokság mellett már a téli időszakban is kitűnne:

„Szeretnék bekerülni a fedett pályás Eb-váltóba, örülök neki, hogy most tettem egy lépést efelé, ami a már a csapat kijutásához is elengedhetetlen lehet. Míg kétezerhuszonháromban csak némi szerencsével, mondhatni, belecsöppentem a magyar váltóba a budapesti világbajnokságon, addig most már tudatosan készülünk erre is.”

Két évvel ezelőtt valamelyest kényszerből került be a férfi 4x400-as magyar váltóba, de Steigerwald Ernővel, Wahl Zoltánnal és Molnár Attilával 3:02.65-re javították az országos csúcsot. Ezt a rekordot tavaly utóbbi három sprinterünk Enyingi Patrikkal kiegészülve 3:02.09-re faragta a szabadtéri Európa-bajnokságon, amivel a bravúros döntőbe jutás és egy nyolcadik hely is meglett.

Az előttünk álló fedett pályás kontinensviadalra már a kijutás is hasonlóan nagy tett lenne, ugyanis Apeldoornban csak hat váltó alkotja majd a mezőnyt. Négy csapat (Hollandia, Nagy-Britannia, Belgium és Franciaország) indulása már biztos. A másik két hely odaítélésénél nem a váltóban nyújtott eredmények, hanem a négy legjobb atléta összideje a mérvadó. Ebben az összevetésben a világ idei legjobb eredményét birtokló Molnár Attila (45.08), a hozzá hasonlóan szintén Eb-szintes Enyingi (46.19), illetve éppen a nyíregyházi futásuknak köszönhetően Kovács (46.89) és Wahl (47.13) révén kijutást érő helyen állunk.

A kvalifikációs időszak február 23-án zárul, és látva sprintereink formáját, nem lesz gond megőrizni az ötödik pozíciót.