Michael Johnson minden idők legnagyobb pénzdíját ígéri az új versenysorozatban

Sydney McLaughlin-Levrone (amerikai) – A 400 méteres gátfutás uralkodónője már hatszor döntötte meg az egyik leggyilkosabb futószám világcsúcsát. Legutóbb a párizsi olimpián kápráztatta el a rajongóit, 50.37 másodperces rekordjával megvédte a címét, majd a 4x400 méteres amerikai váltóval is újrázni tudott. A 25 éves klasszist ritkán láthatjuk versenyezni, ezért nagy szó, hogy Michael ­Johnsonnak sikerült meggyőznie az indulásról.

Fred Kerley (amerikai) – Egyike azon három atlétának, aki tíz másodperc alatt futja a 100 métert, 20 másodperc alatt a 200-at, és 400-on is képes volt 44 másodpercnél gyorsabb lenni. Egyéni csúcsa a „királyszámban” 9.76, amit ugyanúgy az oregoni Hayward Fielden ért el, mint a legnagyobb sikerét: 2022-ben is itt lett a 100 méter világbajnoka. A legutóbbi két olimpiáról egyaránt éremmel térhetett haza. Az elmúlt napokban mégsem az eredményeivel, hanem a floridai rendőrséggel való összetűzése és letartóztatása miatt került be a hírekbe.

Gabrielle Thomas (amerikai) – A Harvard Egyetem olimpiai bajnok neurobiológusa, aki három aranyérmével Párizs legeredményesebb atlétája lett. A francia fővárosban a 200 méter után az amerikai 4x100-as és 4x400-as váltóval is felállhatott a dobogó felső fokára. Nem ritka, hogy a napi hatórás edzésmennyiség mellett éjszakai műszakot vállal olyan önkéntes klinikán, amelyen az általános egészségbiztosítással nem rendelkező amerikaiakat látják el. Igazi példakép a pályán kívül is.

Josh Kerr (brit) – Az ember, aki rendre megszorongatja, esetenként le is győzi Jakob Ingebrigtsent. Az egyik legnagyobb párharcukat a 2023-as budapesti vb hozta, a 27 éves futó nagyszerű taktikával verte meg a norvégok sztárját. Tavaly skótként Glasgow-ban ünnepelhetett világbajnoki címet fedett pályán 3000 méteren. A párizsi olimpiára sem feltartott kézzel utazott el, Ingebrigtsent ezúttal is lehajrázta, de Cole Hocker még nála is gyorsabb volt, így meg kellett elégednie az ezüstéremmel. A Grand Slam Track-sorozatban visszavághat amerikai riválisának.

Marileidy Paulino (dominikai) – A 2024-es esztendőt veretlenül teljesítő, mind a kilenc versenyét megnyerő egykörös sprinter 28 éves korára ért fel a csúcsra. A párizsi ötkarikás játékokat 48.17 másodperces olimpiai csúccsal nyerte meg, ezzel a valaha volt negyedik leggyorsabb 400 méteres futónővé avanzsált. Emellett ő a világbajnoki címvédője is a számnak. 200-on sem jön zavarba, ezt másfél éve a Pánamerikai Játékokon is bizonyította.