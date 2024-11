Atlétikai világdöntő: a legjobbak legjobbjai visszatérnek Budapestre

Minden idők legjobb vb-je után három évvel az atlétika szupersztárjai ismét a birtokukba veszik a Nemzeti Atlétikai Központot. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) elégedettségét a tavalyi budapesti vb-vel kapcsolatban jól mutatja, hogy a magyar fővárost választotta a 2026-ban debütáló új eseményének, az atlétikai világdöntő helyszínének is.

„Többször is hangsúlyoztuk, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ területén egy rozsdaövezet újul meg. Ez a fejlesztés nem csak a vb-nek szólt, hanem szerettük volna, ha ez a tíz és fél hektáros sportpark a versenysport mellett valamennyi honfitársunk sportolási igényeit kiszolgálná. Éppen ezért a létesítmény november végén mindenki előtt megnyitja kapuit.

A közösségi sport mellett továbbra is meg kell, hogy jelenjen a versenysport is. Büszkék vagyunk rá, hogy Sebastian Coe minden idők legjobb vb-jének nyilvánította a budapestit. Valószínűleg ez is az okok között van, amiért a nemzetközi szövetség ismét bizalommal fordult hozzánk, hogy ennek az új és innovatív eseménynek is Budapest legyen a házigazdája. A legjobbak legjobbjai fognak hazánkba látogatni” – mondta Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

Az esemény péntek délelőtti sajtótájékoztatóján elhangzottak alapján a 2026. szeptember 11–13-i hétvégén tényleg a világ legjobb atlétáit láthatjuk majd. Jon Ridgeon, a nemzetközi szövetség versenyigazgatója elárulta, hogy melyik lesz az a 26 egyéni versenyszám, amit a háromszor háromórás estéken a nézők láthatnak majd.

Szerettek volna a magyaroknak is kedvezni azzal, hogy a férfi kalapácsvetés is a program része lesz. Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence a tavalyi vb-n megmutatta, hogy nem teherként éli meg a hazai pályát, hiszen óriási versenyzéssel bronzérmes lett. Itt mutatkozik be a 4x100 méteres vegyes váltó (lesz 4x400-as mixváltó is), és a különböző futószámok ikonjai mellett ismét visszatérhet a rúdugrás világrekordere, Armand Duplantis is. 100, 200, 400, 800, 1500 és 5000 méter, 100/110 és 400 m gát, rúdugrás, magasugrás, távolugrás, gerelyhajítás mindkét nemnek lesz, viszont kalapácsvetés csak a férfiaknak, hármasugrás csak a nőknek.

„Szerettünk volna azokra az évekre, amikben nincsen olimpia vagy világbajnokság, egy új formátumú világeseményt megalkotni. Ez lett az atlétikai világdöntő, ami Budapesten jó kezekben lesz. A magyar szervezők kétezerhuszonháromban egy új standardot mutattak be a világnak. Ennek olyan innovációk is a részei voltak, mint a medál pláza és a Q-szoba. A világdöntő az atléták és a rajongók számára is kihagyhatatlannak ígérkezik” – mondta Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.

A WA ígérete szerint a magyar atlétáknak is lehetőségük lesz nagy számban képviseltetni magukat a rendezvényen szabadkártyával. Az olimpiai és világbajnokok mellett a Gyémánt Liga-győztesek is automatikus résztvevőnek mondhatják magukat. A maradék helyek az aktuális világranglista alapján kerülnek feltöltésre.

Az atlétikai világdöntő összdíjazása 10 millió dollár lesz, amiből mind a 360 sportoló részesülni fog. A győztesek markát versenyszámonként 150 ezer dollár üti majd.