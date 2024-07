A világ legjobb atlétái ismét házhoz jönnek

A 2011-ben életre hívott Gyulai István Memorial napjainkra a sportszerető emberek kihagyhatatlan nyári programjává vált. Nagyon nehéz egy olyan sporteseményt megrendezni nem csak Magyarországon, hanem a világ bármely pontján, amelyen évről évre látványos showműsor kerekedik a világ legjobbjainak az előadásában. A Gyulai István Memorialnak ez idén már sorozatban 14. alkalommal sikerül, amivel a Formula–1-es Magyar Nagydíj után a második legrégebb óta megszakítás nélkül megtartott sporteseménynek számít hazánkban.

Miltiadisz Tentoglu

A Memorial 2014-ben a Puskás Ferenc Stadionból Székesfehérvárra költözött, ahol a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban igazi otthonra lelt. A valamelyest családiasabb, ámde annál profibb légkör nagyon sok világsztárt magával ragadott, akik a későbbi években visszatérő vendéggé és többszörös győztessé váltak.

Shaunae Miller-Uibo, Anita Wlodarczyk, Daniel Stahl, Justin Gatlin, Pawel Fajdek és Gianmarco Tamberi mind-mind visszatérő vendégek voltak Székesfehérváron. A Memorial másik különlegessége a sztárcsinálás, aminek köszönhetően a világ megismerhette Grant Holloway nevét, aki nálunk versenyzett először külföldön. Vagy annak az Erriyon Knightonnak a meghívása, akinek a tehetségét több szakértő is Usain Boltéhoz hasonlítja!

Julien Alfred

Mutaz Essa Barshim 2018-as világcsúcskísérlete magasugrásban a verseny történetének egyik legikonikusabb pillanata volt. Ott annál a 246 centiméteres kísérletnél már többen is azt látták a stadionban, hogy fent maradhat a léc. Szinte egy hajszál sem hiányzott hozzá, de érthetetlen módon mégis leesett a léc.

2020-ban a koronavírus-járvány sem akadályozhatta meg a szervezőket abban, hogy sikerrel megrendezzék a viadalt. Ennek az évnek Noah Lyles volt a legnagyobb sztárja, aki a 100 és a 200 métert is megnyerte. 2021-ben az év ötödik legszínvonalasabb egynapos viadala volt a világon megrendezett több száz verseny közül, 2022-ben már a telt ház is összejött, 2023-ban pedig a budapesti vb-felkészülés fontos állomása volt.

Halász Bence

Az idei versenyre visszatér a közönségkedvenc Gianmarco Tamberi, aki júniusban igazi csupa-szív versenyzéssel Rómában megnyerte az Európa-bajnokságot. Nem véletlen, hogy a magasugráshoz közeli lelátókra már alig van szabad jegy. Az olasz legenda már többször is nyert a Memorialon, most is hasonlóra készül. Ahogyan szintén címet védene a görögök távolugró klasszisa, Miltiádisz Tentoglu is. St. Lucia szülöttje, Julien Alfred szeretne még a tavalyi 10.89-es eredményénél is jobbat futni női 100 méteren. A sebességével egészen biztosan nem lesz gond, hiszen márciusban a 60 méter fedett pályás világbajnoka lett.

Természetesen a legjobb magyar atléták is megmutatják magukat a hazai szurkolóknak: Halász Bence, Molnár Attila és Takács Boglárka is alig várják, hogy egyik kedvenc versenyükön bizonyítsanak.