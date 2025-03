A PL-aranyéremről már aligha marad le a Liverpool FC

Az Arne Slot-éra legrosszabb hetét zárta a Liverpool: előbb a Bajnokok Ligájától búcsúzott (ráadásul nyerő helyzetből, hiszen a hazai visszavágót 1–0-s előnnyel kezdte a Paris Saint-Germain ellen), majd vasárnap a Ligakupa-döntőt bukta el esélyesként a Newcastle-lal szemben. A holland szakvezető a londoni finálé után kiemelte, hogy csapata először szenvedett el egymást követően két vereséget az idényben, ami fájó sebet ejtett mindenkin, de egységesen kell előre tekinteniük, mert a legfontosabb cím, a bajnoki aranyérem továbbra is elérhető közelségben van.

„A Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja, és története során nem most fordul elő először, hogy két egymást követő mérkőzésen is vereséget szenved. Ez benne van a pakliban, különösen, ha Európa egyik legerősebb együttese, majd egy szintén bivalyerős angol gárda ellen kell játszani. Jó lett volna, ha a Ligakupa-döntőt egy héttel később játszhatjuk, de most már nincs más hátra, mint előre tekinteni – fogalmazott a Liverpoolt irányító Arne Slot a vasárnapi vesztes meccset követően. – Most lesz egy rövid válogatott szünet, persze a legtöbb labdarúgómnak ez további két meccset jelent, de több mint két hetünk van az Everton elleni bajnoki folytatásig. Nemrégiben játszottunk a városi riválissal, tudjuk, hogy nehéz meccsre kell számítanunk. Meglátjuk…”

Tény, hogy a Liverpool február derekán nem tudott nyerni a Goodison Parkban (2–2), de csak hajszálon múlt, James Tarkowski ugyanis a 90+8. percben egyenlített. Kérdés, hogy az újabb botlás miként befolyásolná a „vörösök” PL-hajráját, mert bár jelenleg tetemesnek tetsző előnnyel, 12 ponttal vezetnek a második helyezett Arsenal előtt, tartós hullámvölgy még szorossá teheti a befutót.

Először is, a két bajnokaspiráns csapat még találkozik egymással, Arsenal-siker esetén máris csak kilenc pontról beszélhetünk, ami három vereségre elegendő a maradék nyolc fordulóban. Statisztikailag, de még inkább lélektanilag reális ez egy olyan erős bajnokságban, mint a Premier League, de megint csak hangsúlyozandó: tartós hullámvölgy esetén. És gyorsan tegyük hozzá, hogy ehhez az is kell, hogy az „ágyúsok” az összes meccsüket megnyerjék, miközben Mikel Arteta menedzser csapata – egyelőre – áll a Bajnokok Ligájában is, ami tovább árnyalja a képet.

Ha kizárjuk a lélektant, és szigorúan a matematikát és a valószínűségszámítást vesszük alapul, amiként az Opta sportadat- és elemzőszolgáltató, akkor pedig igazán nincs miért izgulnia a Liverpoolnak, amely jelenleg 99 százalékos biztonsággal megnyeri a Premier League-et. Az Arsenal legfeljebb abban az Opta-számításban bízhat, hogy az utolsó kilenc fordulót tekintve az ellenfelek rangsorolása alapján valamivel könnyebb a tavaszi hajrája, ám ha a Liverpool a válogatott szünet után nem kerül hullámvölgybe, minden érdemleges kalkuláció szerint Szoboszlai Dominik csapata lesz az angol bajnok.

ANGOL LIGAKUPA

DÖNTŐ

Liverpool–Newcastle United 1–2 (0–1)

London, Wembley, 88 513 néző. Vezette: Brooks

Liverpool: Kelleher – Quansah, Konaté (C. Jones, 57.), Van Dijk, Robertson – Gravenberch (Chiesa, 74.), A. MacAllister (Gakpo, 67.) – Szalah, Szoboszlai, Luis Díaz (Elliott, 74.) – Diogo Jota (D. Núnez, 57.). Vezetőedző: Arne Slot

Newcastle: Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton – J. Murphy (Krafth, 90.), Isak (Wilson, 81.), Barnes (Willock, 81.). Vezetőedző: Eddie Howe

Gólszerző: Chiesa (90+3.), ill. Burn (45.), Isak (52.)

AZ ÁLLÁS 1. Liverpool 29 21 7 1 69–27 +42 70 2. Arsenal 29 16 10 3 53–24 +29 58 3. Nottingham Forest 29 16 6 7 49–35 +14 54 4. Chelsea 29 14 7 8 53–37 +16 49 5. Manchester City 29 14 6 9 55–40 +15 48 6. Newcastle 28 14 5 9 47–38 +9 47 7. Brighton & Hove Albion 29 12 11 6 48–42 +6 47 8. Fulham 29 12 9 8 43–38 +5 45 9. Aston Villa 29 12 9 8 41–45 –4 45 10. Bournemouth 29 12 8 9 48–36 +12 44 11. Brentford 29 12 5 12 50–45 +5 41 12. Crystal Palace 28 10 9 9 36–33 +3 39 13. Tottenham 29 10 4 15 55–43 +12 34 14. Everton 29 7 13 9 32–36 –4 34 15. Manchester United 28 9 7 12 34–40 –6 34 16. West Ham 29 9 7 13 33–49 –16 34 17. Wolverhampton 29 7 5 17 40–58 –18 26 18. Ipswich Town 29 3 8 18 28–62 –34 17 19. Leicester City 28 4 5 19 25–62 –37 17 20. Southampton 29 2 3 24 21–70 –49 9