Van Dijk: Sokkal rosszabb is lehetett volna; Bruno Fernandes: Eléggé ideges vagyok

Bruno Fernandes, a Manchester United portugál játékosa arról beszélt, hogy csapata szívvel, lélekkel játszott az Anfielden, és bár a 2–2 nem rossz eredmény, ennél is többre van szükség a jövőben: „Eléggé ideges vagyok. Ha ezen a szinten tudunk futballozni Liverpoolban, akkor miért nem tesszük ezt mindig? Frusztráló érzés” – idézte a lefújás után a játékost élő hírfolyamában a BBC.

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk szerint a meccs képe alapján sokkal rosszabb eredményt is elérhetett volna csapata, utalva arra, hogy az utolsó pillanatban Harry Maguire százszázalékos helyzetet hagyott ki Alisson kapuja előtt: „Ha teljesen őszinték vagyunk magunkhoz, sokkal rosszabb is lehetett volna. Határozottan csalódott vagyok az otthoni pontvesztés miatt, de ez van, tovább kell lépnünk, és meg is fogjuk ezt tenni.”

A „vörös ördögök menedzsere, Rúben Amorim elégedett volt játékosai teljesítményével, ugyanakkor hangsúlyozta: nagyobb következetességet vár el tőlük a folytatásban. Külön beszélt Maguire kihagyott zicceréről is: ”Kiváló játékosaink vannak, minden meccsünkön így kellene tennünk. Dalot nagyon gyors, Bruno (Fernandes) pedig nagyon okos, így tudjuk használni őket. Számomra nem a helyzetek kihagyása, vagy a labdával való rossz játék a probléma. A legfontosabb számomra, hogy Harry mindent beleadott a pályán. Ez a legfontosabb. Mindenki ugyanazt gondolja, egyszer el kell kezdenünk következetesnek lenni. Nem abban a tekintetben, ahogyan játszunk, hanem abban, hogy hogyan állunk hozzá az ellenfelekhez. Kezdjük is el ma.”

A Liverpool menedzserét, Arne Slotot először nem is a meccsről, hanem Trent Alexander-Arnold teljesítményéről kérdezték, már csak azért is, mert az angol játékost az elmúlt hetekben számos alkalommal szóba hozták a Real Madriddal. Meccs utáni egyik alcímében a BBC arról írt: a játékos mostani „rémálomszerű” teljesítménye betudható a távozási szándékának is: „Trent többnyire remek meccseket játszik a csapatban, de tény, hogy nem a mai volt a legjobb teljesítménye” – védte meg játékosát a holland szakember a lefújás után.

„Nagyon jól indítottuk a találkozót, három tiszta helyzetünk is volt, aztán jött egy időszak, amely nehezebb volt számunkra” – folytatta az értékelését Slot. Hozzátette, hogy nagyon elégedett volt azzal a hozzáállással, amit csapata mutatott a United második gólját követően. Szavai szerint nem becsülték alá ellenfelüket, és elismerte, hogy a végén akár el is veszíthették volna a találkozót: „Sokkal több helyzetünk volt, mint nekik, de a végén Maguiere helyzeténél ki is kaphattunk volna” – mutatott rá.

PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

LIVERPOOL–MANCHESTER UNITED 2–2 (0–0)

Liverpool, Anfield. V: Michael Oliver

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold (C. Bradley, 86.), Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, C. Jones (D. Jota, 61.), Díaz (Núnez 61.) – Gakpo (H. Elliott, 86.). Menedzser: Arne Slot

Manchester United: Onana – De Ligt (Yoro, 82.), Maguire, Li. Martínez – Mazraui, Ugarte, Mainoo (Garnacho, 72.), Dalot – A. Diallo, B. Fernandes – Höjlund (Zirkzee, 86.). Menedzser: Rúben Amorim

Gólszerző: Gakpo (59.), Szalah (70. – 11-esből), ill. Li. Martínez (52.), A. Diallo (80.)