Szoboszlai: Kerkez hasonlít rám, csak kicsit bolondosabb, mint én

A nemzeti együttes csapatkapitánya többek között elmondta, hogy kit tart a legjobb barátjának a Premier League-ben.

„A Bournemouth balhátvédjét választanám, Kerkez Milost. Hasonlít rám, csak kicsivel bolondosabb, mint én. De még mindig van ideje felnőni” – fogalmazott Szoboszlai Dominik, majd arra a kérdésre is válaszolt, hogy melyik trófeát szeretné megnyerni a „vörösökkel”.

„A Bajnokok Ligáját. Erről álmodozik minden gyerek” – mondta a középpályás.

Az 51-szeres válogatott játékos elárulta: a meccsek után egy bejáratott helyen szokott vacsorázni, de újabban új helyeket is kipróbál.

„Szeretek étterembe járni. Eddig egy megszokott, bevált helyre jártam, mert ha éhes vagyok, akkor nem akarok váltogatni. De most már szeretek újakat is kipróbálni. Szeretem a szusit, nagyon odavagyok a kaviárért. Igazából nagyon szeretek mindent” – mondta Szoboszlai, aki a legfrissebb tetoválásáról is beszélt.

„Az új tetoválásom a mellkasomra került az eddigi életemről. Egy fa található itt (mutat a jobb mellizmára – a szerk.) a családom miatt. Rajtam van a születési dátumom, a mezszámaim: 14, 17, 8, 10, 13. A mellkasom közepén egy szöveg van: impossible (lehetetlen). De az im át van húzva, tehát csak possible (lehetséges). Mert minden lehetséges! Ide pedig az van írva (mutat a bal vállára – a szerk.): élvezd az utat!” – mondta.