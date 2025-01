Jó ajánlat esetén két ifjú titánjától is megválna a Manchester United

Hivatalos ajánlat nem érkezett be értük, viszont az MU számára már nem számítanak érinthetetlennek. Mivel a klub akadémiáján nevelkedtek, így az ő eladásukból befolyó pénzt teljes egészében nyereségként könyvelhetné el a Man. United.

A Transfermarkt a 20 éves Alejandro Garnacho piaci értékét 50 millió euróra taksálja, míg a 19 éves Kobbie Mainoo értékét 55 millióra becsüli. Az októberi Aranylabda-gálán a legjobb 21 éven aluli játékosok versenyében előbbi holtversenyben a hatodik, utóbbi a harmadik helyen végzett, csak Arda Güler és Lamine Yamal előzte meg.



Időközben arról is szólnak a hírek, hogy egy másik saját nevelésű játékos, Marcus Rashford távozhat. A 27 éves angol válogatott játékos képviselői kedden este Olaszországba repültek, hogy szerdán megkezdhessék a tárgyalásokat az AC Milannal egy esetleges kölcsönszerződésről. Utána a Borussia Dortmunddal is folynak majd egyeztetések, de a Juventus és a Galatasaray is bejelentkezett érte.