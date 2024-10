Tartalékosan várja az Arsenal a Liverpoolt

Kellemetlen helyzetben az Arsenal. Az angol topklubok közül elsőként az észak-londoniakat érte el olyan sérüléshullám, amely jelentősen befolyásolhatja a csapat szereplését és az idény végén felmutatható trófeák számát. Mivel a Premier League versenyfutása – vagy legalábbis a legyőzhetetlennek tűnő Manchester Cityvel való minél tovább versenyben maradás – évről évre nüanszokon múlik, különösen nagy slamasztikába kerülhet vasárnap estére Mikel Arteta csapata, ha az egyelőre nagyszerűen szereplő Liverpool nyer az Emiratesben. Még csak a 9. forduló következik, de a The Athletic is emlékeztet: az Arsenal tavaly decemberben két váratlan vereséget szenvedett el a Fulham és a West Ham United ellen, és ez, ha nem is közvetlenül, de a bajnoki aranyérmébe kerülhetett.

A múlt heti, az AFC Bournemouthtól elszenvedett 2–0-s vereséggel lépéshátrányba került az Arsenal, jelenleg négy ponttal marad le az idényt klubrekordot jelentő tizenkettőből tizenegy győzelemmel kezdő Liverpooltól, s bár a Bajnokok Ligájában a Sahtar Doneck ellen összejött a győzelem (1–0), a hangulat nem lehetett felhőtlen. Riccardo Calafiorit biztosan sérülés miatt kellett lecserélni, míg Ben White a szünetben maradt az öltözőben, de esetében elképzelhető, hogy menedzsere nem akarta kockáztatni a kiállítását, miután az első félidőben kapott egy sárga lapot. William Salibát a Bournemouth ellen állították ki, így ő az eltiltását tölti a hétvégén, Jurriën Timber, Tomijaszu Takehiro, Kieran ­Tierney, Martin Ödegaard és Bukayo Saka pedig még mindig nem bevethető. A kapusposzt kivételével mindenhonnan hiányzik a csapat legjobb játékosa: a támadók közül Saka, a középpályások közül Ödegaard, a védelemből Saliba távolléte kétségbeejtő. Jelentős probléma még, hogy alig maradt bevethető szélső védője Mikel Artetának. A bal oldalon Olekszandr Zincsenko már játszhat, igaz, óriási meccshiánnyal küzd – természetesen ő is sérült volt –, de akár a Riccardo Calafiorit a BL-ben váltó 18 éves Myles Lewis-Skelly is opció lehet. Ahogy az egyébként szintén mellőzött Jakub Kiwior játékára is számíthatunk, bár messze nem olyan megbízható, mint a világ egyik legjobbjának tartott Saliba. Ben White eredetileg belső védő, s ha Arteta úgy döntene, hogy az angolt húzza be Gabriel Magalhaes mellé, akkor a jobbhátvéd pozíciójába az előző idényben többször is erre a posztra irányított Thomas Partey kerülhet.

Óriási a keveredés tehát az Arsenalnál, miközben a Liverpool labdarúgói remek fizikai formában várják a rangadót (kivéve persze Alissont, Federico Chiesát, Harvey Elliottot és Diogo Jotát, akik tartósan kidőltek), a Bajnokok Ligájában ráadásul több, eddig kevés lehetőséghez jutó játékos is szerepet kapott.