PL: a Chelsea odahaza legyőzte a Newcastle-t, megint kikapott a Manchester United

CHELSEA–NEWCASTLE UNITED

A londoni kékek nagyon bekezdtek a találkozón, s ennek eredményeként úgy tűnt, hogy Cole Palmer már a 4. percben megszerzi a vezetést csapatának – ezt a találatot azonban végül VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a játékvezető. A 18. percben viszont már szabályos gólt szerzett a Chelsea – Nicolas Jackson Pedro Neto átadását követően volt eredményes. Az addig nagyon keveset mutató Newcastle aztán a 32. percben váratlanul egyenlített: Alexander Isakról megfeledkeztek a londoni védők, a svéd támadó pedig közvetlen közelről megszerezte csapata egyenlítést jelentő találatát. A második félidőt álomszerűen indította a Chelsea: két perc sem telt a középkezdés után, amikor Palmer az érvénytelen találata után már egy érvényeset is szerzett, miután egyedül megindult a Newcastle kapuja felé, majd senkitől sem zavartatva kilőtte a rövid sarkot. Az eredmény ezt követően már nem változott, a Chelsea üggyel-bajjal ugyan, de otthon tartotta a három pontot és feljött a 4. helyre a tabellán. 2–1

WEST HAM UNITED–MANCHESTER UNITED

A Manchester United az első félidőben elpuskázta lehetőségeit a West Ham United otthonában, a második játékrészben viszont megváltozott a meccs képe, és a hazaiak kerültek közelebb a vezetés megszerzéséhez. A manchesteriek játéka visszaesett, és a 74. percben hátrányba is került Erik ten Hag együttese: egy amúgy rosszul eltalált lövést követően a csereként beküldött Crysencio Summerville keveredett a Manchester United kapuja elé, és estében, két lépésről megszerezte a találkozó első gólját. A bekapott gól után érezhetően magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a vendégcsapat, amely viszonylag hamar ki is egyenlített: a 81. percben Joshua Zirkzee fejjel Casemirót hozta helyzetbe, a brazil pedig ugyancsak fejjel avatkozott játékba, s négy méterről a kapuba bólintott. Már-már úgy tűnt, hogy döntetlennel zárnak a csapatok, a 89. percben viszont jött a dráma: Matthijs de Ligt belépőjét szabálytalannak ítélte meg a játékvezető, aki hosszas videózás után végül a tizenegyespontra mutatott. Jarrod Bowen állt a labda mögé, és bár André Onana érezte az irányt, nem tudott hárítani – a West Ham pedig ezzel ismét átvette a vezetést. A játékvezető ezután 12 perces hosszabbítást rendelt el, de még a 104. percben is játszottak a csapatok. A United próbálkozott, ám nem tudott másodszor is egyenlíteni, s elszenvedte negyedik vereségét is a bajnokságban, s továbbra is a tabella második felében szerénykedik. 2–1

CRYSTAL PALACE–TOTTENHAM

A forduló előtt a Crystal Palace még nyeretlenül állt a bajnokságban, így előzetesen minden jel a Tottenham sikerét ígérte – még akkor is, ha Ange Postecoglou együttese is hullámzó formát mutatott az elmúlt hetekben. Azonban hiába birtokolta lényegesen többet a labdát a Spurs, gólt csak a végig nagy intenzitással és lelkesedéssel játszó hazai csapat tudott szerezni a találkozón, Jean-Philippe Mateta a 31. percben volt eredményes. A londoniak a bekapott gól után erősítettek, s mindent elkövettek az egyenlítésért, de a Palace sem panaszkodhatott, a hazaiak előtt több lehetőség is adódott a második gól megszerzésére. Az eredmény végül nem változott, győzelmének köszönhetően a Palace nemcsak hogy megszerezte idénybeli első győzelmét, de ennek köszönhetően rögtön el is mozdult a kieső zónából. 1–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

Chelsea–Newcastle United 2–1 (N. Jackson 18., Palmer 47., ill. Isak 32.)

Crystal Palace–Tottenham Hotspur 1–0 (Mateta 31.)

West Ham United–Manchester United 2–1 (Summerville 74., Bowen 90+2. – 11-esből, ill. Casemiro 81.)

KÉSŐBB

17.30: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombati mérkőzések

Aston Villa–AFC Bournemouth 1–1 (Barkley 76., ill. Evanilson 90+6.)

Brentford–Ipswich Town 4–3 (Wissa 44., Clarke 45+1. – öngól, Mbeumo 51. – 11-esből, 90+6., ill. Szmodics 28., Hirst 31., Delap 86.)

Kiállítva: Clarke (69.)

Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 2–2 (Welbeck 45., I. Ferguson 85., ill. Ait-Nuri 88., Cunha 90+3.)

Manchester City–Southampton 1–0 (Haaland 5.)

Everton–Fulham 1–1 (Beto 90+5., ill. Iwobi 61.)

Pénteken játszották

Leicester City–Nottingham Forest 1–3 (Vardy 23., ill. Yates 16., Wood 47., 61.)