Női foci: Csiki Anna örülne, ha Szoboszlai Dominikot is faggatnák róla

„Hat vagy hét hete vagyok ki, és bár ismertem az edzőt (Robert Vilahamn), de azért a hely, a csapattársak és minden más új. A játékstílussal nagyjából tisztában vagyok, ám a csapattársak megismeréséhez több idő kell. De azért mondhatom, hogy nagyon jól halad a beilleszkedésem, élvezem a játékot, jók az edzések és nagyon profik a körülmények” – mondta el az Origónak adott interjúban Csiki Anna.

A 40-szeres magyar válogatott játékos pályafutása kezdeteit is felidézte a portálnak, így például azt is, hogy egy kislány miért választja azt, hogy profi futballista lesz: „Ez az egész igazából apának köszönhető, ez a kredit egyértelműen őt illeti. Ő világéletében sportolt, jégkorongozott, síelt, focizott, lovagolt, mindent is csinált, így aztán természetes volt, hogy én is mindenféle sportot kipróbáltam. Nagyon sokáig csináltam sok mindent egyszerre. Édesapám egyébként lovasedző, úgyhogy hároméves koromtól lovagoltam, aztán teniszeztem, úsztam, kézilabdáztam, fociztam. Aztán 12 évesen eljött egy pont, amikor választanom kellett, hogy melyiket szeretném komolyabb szinten csinálni, én pedig a foci mellett döntöttem, amit egy percig sem bántam meg.”

Csiki Anna a Ferencvárosban nevelkedett, és már 16 évesen bemutatkozott a felnőttek között. A zöld-fehéreknél szerzett tapasztalatairól ezt mondta: „Szerencsére szakemberekhez kerültem a Fradiban, elsősorban Dörnyei Balázshoz, aki nagyon ért hozzá, hogy kell felépíteni a fiatal játékosokat, megadni nekik a lehetőséget, akár úgy is, hogy bedobja őket a mély vízbe. Szerencsére tudtam élni a lehetőséggel, korán bemutatkoztam az első osztályban, majd eljött az a pont, amikor azt éreztem, hogy kinőttem a magyar bajnokságot és eljött a váltás ideje.”

„Megmondom őszintén, ha egy évvel ezelőtt bárki azt mondja nekem, hogy ma itt ülök és interjút adok a Tottenham játékosaként, akkor azt nem biztos, hogy elhiszem – folytatta az interjút a Csiki Anna. – Nagyot fordult velem a világ az elmúlt egy évben, de megdolgoztam azért, hogy mellém álljon a szerencse, ha nevezhetjük így. Robert Vilahamn nekem edzőm volt a Häckennél, és, amikor a Spurs edzője lett, úgy váltunk el, hogy jó lenne, ha minél hamarabb felépülnék, formába kerülnék és esetleg csatlakozhatnék hozzá Londonban. Bevallom, kicsit az volt bennem, hogy csak úgy mondja a búcsúzkodás miatt, ám most mégis ott vagyok, és ez nagyban köszönhető neki is.”

A beszélgetésben szóba került az angliai női futball elismertsége is: „Csak egy példa: hat vagy hét hete írtam alá a Spurshöz, de már többször megismertek London belvárosában. Pedig nem vagyok még kezdő, pláne sztár a Spursnél, azaz ez nagyon sokat elárul az ottani viszonyokról. A Chelsea elleni meccsünket a Sky Sports, korábban a Liverpool elleni mérkőzést a BBC adta élőben, de minden hétvégén tévés meccset játszunk, amit több százezren néznek.”

Csiki Anna az interjú második felében elmondta, hogy a Spursszel majd szeretne a Bajnokok Ligájában szerepelni, szavai szerint ez a klubtulajdonos egyik kimondott célja is: „Ugyanott edzünk, ahol a fiúk, ugyanannyi stábtagunk van nekünk is, száz százalékig megkapjuk ugyanazt, mint a férficsapat, szóval biztos vagyok benne, hogy lesz még olyan meccsem, amelyen a BL-ben szerepelek Spurs-mezben” – fogalmazott.

Szóba került a Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik is, és az, hogy földrajzilag – és egyáltalán minden értelemben – mennyire keresztezik egymást az útjaik: „Dominikkal kapcsolatban mindig az jut eszembe, hogy vajon tőle is megkérdezik ugyanezt rólam? Mert engem nagyon sokszor kérdeznek róla, de úgy lenne az igazi, ha ez oda-vissza menne, azaz őt is faggatnák rólam. Természetesen fantasztikus játékosnak tartom, aki minden elismerést megérdemel a karrierjét látva” – emelte ki Csiki Anna.