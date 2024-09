Arne Slot: Az erőnléten múlik, hogy ki kezd a West Ham ellen

Noha nem a legnívósabb kupasorozat Angliában a Ligakupa (az FA-kupának egyértelműen nagyobb presztízse), a nagycsapatok is komolyan veszik a sorozatot: a legutóbbi 11 kiírást kivétel nélkül a legtehetősebb klubok nyerték meg (a Manchester City a legeredményesebb ebben az intervallumban hat elsőséggel, a Manchester United és a Liverpool kétszer, míg a Chelsea egyszer emelhette magasba a trófeát a Wembley-ben).

Szoboszlai Dominik első angol trófeája éppen a tavalyi Ligakupa volt, a magyar válogatott csapatkapitánya teljes jogú részese volt a sikernek – három mérkőzésen kétszer is betalált, a Leicester City elleni bombagólja az idény legszebb találatai közé tartozott. A kupasiker több okból is különleges volt, egyrészt a csapatot sújtó sérüléshullám miatt senki sem fogadott volna a Liverpool sikerére, s éppen a hiányzók sokasága miatt robbant be a köztudatba a Conor Bradley, Jarell Quansah és Ben Doak fémjelezte új generáció, valamint ez volt a 2023–2024-es évad első és egyetlen, illetve a Jürgen Klopp-korszak utolsó trófeája is.

A címvédő szerda este a West Ham United ellen kezdi el a szereplést a 2024–2025-ös kiírásban, a 3. fordulóban az Anfieldben fogadja a londoniakat. Habár a liverpooli szurkolók nyilvánvalóan ezúttal is reménykednek a trófea megszerzésében, könnyen megeshet, hogy a rendkívül nagy meccsterhelés miatt Arne Slot menedzser „beáldozza” az összecsapást, s pihenteti a legjobbjait – az őszi szezon jó egy hónapja kezdődött, ez idő alatt a Liverpool hat mérkőzést már lejátszott, míg az előttünk álló 30 napban szintén hat találkozó vár az együttesre, köztük a Chelsea és az Arsenal elleni bajnoki, illetve két Bajnokok Ligája-mérkőzés is. Habár a meccset megelőző sajtótájékoztatón a 46 éves szakember nem mondta ki nyíltan, hogy leülteti a kispadra alapembereit, a „fáradt” játékosokat – mint például az egy találkozó kivételével az összeset végigjátszó Szoboszlai Dominikot – nem lenne meglepő, ha pihentetné. Sérülés miatt emellett Alisson nem áll még rendelkezésre, a kapuban így biztosan Kelleher kezd.

„Bárcsak az összes játékosomat a kezdőbe nevezhetném, de mivel sajnos ez nem lehetséges, ezúttal is csak tizenegyen kezdenek – mondta mosolyogva a holland szakvezető. – Szerdán is a lehető legerősebb csapatot küldöm pályára. Néha ez azt jelenti, hogy azok a játékosok, akik eddig többet játszottak és fáradtabbak, ezúttal kimaradnak, s olyanokat szerepeltetek, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, és kipihentebbek. Mivel a srácok között nüansznyi a különbség játéktudásban, ilyenkor az erőnlét a döntő faktor. De minden az utolsó edzésen dől el, meglátjuk, kik vannak a játékra leginkább kész állapotban, ők kezdenek.”

A Liverpool meglehetősen passzív volt a mögöttünk hagyott átigazolási időszakban, mindössze Giorgi Mamardasvili és Federico Chiesa érkezett (a grúz kapust rögtön kölcsön is adták addigi klubjának, a Valenciának). A 26 éves olasz szélső ugyan néhány percre csereként bemutatkozott új csapatában a Milan elleni BL-találkozón, illetve az AFC Bournemouth elleni bajnokin (3–0) kapott húsz percet, egyelőre nem tette le a névjegyét Angliában. Slot azonban nem zárta ki, hogy a West Ham United ellen kezdőként léphet pályára az Európa-bajnok támadó.

„Kétlem, hogy Federico képes lenne végigjátszani egy meccset, ugyanis az elmúlt négy-öt hónapban huszonöt perceket töltött a pályán – mondta az új szerzemény erőnléti állapotáról Slot. – A Juventusban még csak felkészülési meccseken sem játszott a nyáron. Azonban mindannyian tudjuk, hogy mire képes, s ha keményen edz és igazán akarja, kezdőjátékos lehet. Jelenleg azonban több opciónk is van a támadószekcióban, s mivel a rendkívül erős West Ham lesz az ellenfelünk, egyelőre nem érzem úgy, hogy kilencven percen keresztül bírná a nagy tempót.”

Valamennyire rotálom a csapatot, hogy bizonyos játékosok pihenni tudjanak, de olyan összetételben lépünk pályára, hogy nyerni tudjunk a Liverpool vendégeként. Niclas Füll­krug a sérülését követően már a csapattal edzett. A játéka attól függ, hogy közvetlenül a mérkőzés előtt milyen állapotban lesz. Julen lopetegui, a west ham menedzsere a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Arsenal–Bolton Wanderers (III.) (Tv: Arena4)

21.00: Liverpool FC–West Ham United (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!