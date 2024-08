Szoboszlai Dominik is segíthet megtörni a liverpooli edzők átkát

Szoboszlai Dominik Liverpooljával ellentétben a Kerkez Milost is alkalmazó AFC Bournemouth-ra kifejezetten nehéz feladat vár vasárnap. A magyar válogatott játékos csapata a Newcastle Unitedet fogadja, amely bár egyelőre nem úgy éli az újgazdagok életét, ahogyan sok más klub – 2021-ben felvásárolta a szaúdi szuverén tőkealap –, azért így is kellően erős kerettel érkezik a Vitality Stadionba. „Nem kaphattunk igazán pontos képet a Newcastle-ről a nyitó fordulóban, mert Fabian Schärt nagyon hamar kiállították, ami az egész meccset befolyásolta, de mivel így is nyert a Southampton ellen a United, aligha kell mondani, nehéz meccsre számíthatunk mi is – elemezte a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján az ellenfelet Andoni Iraola, az AFC Bournemouth menedzsere. – Kiváló és tapasztalt játékosok alkotják az ellenfél keretét, és ha Bruno Guimaraes, Joelinton, Alexander Isak és Anthony Gordon játszhat együtt, létszámhátrányban is jelentős veszélyt jelent a csapat.” A Newcastle United végül Joelinton góljával győzte le a Southamptont hazai pályán, míg az AFC Bournemouth 1–1-es döntetlennel kezdett a Nottingham Forest vendégeként. Kerkez Milos végigjátszotta az idénynyitót, minden bizonnyal vasárnap is a kezdőcsapatban szerepel.