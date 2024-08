Guardiola azonnal igent mondott a visszatérő Gündogannak

Pep Guardiola kinevezése után Ilkay Gündogan volt a Manchester City első szerzeménye 2016-ban, s jelenleg az utolsó is, miután a német egy évre szóló szerződést írt alá.

„Teljesen meglepett, és váratlan volt. Elég jól ismerjük őt, személy szerint én is, de a játékosok, a stáb és mindenki más is. Tudjuk, milyen minőségben játszott az előző idényben Barcelonában: magas szinten, kiegyensúlyozottan, sok játékperccel. Nem voltak kétségeink, amikor felmerült a visszatérésének lehetősége, ezért nagyon örülünk” – fogalmazott Pep Guardiola, aki felidézte, hogyan tudta meg, hogy Gündogan visszatérne.

„Kaptam egy üzenetet Txikitől (Begiristain, a Manchester City sportigazgatója – a szerk.), aki azt mondta, hogy Ilkay beszélni akar velem. Felhívott és megkérdezte, hogy van-e esély rá, hogy visszatérjen és mi azonnal igent mondtunk. Van egy olyan érzésem, hogy nem azért jött, hogy nyugdíjba vonuljon, vagy jó emlékeket szerezzen. Van időnk jó emlékeket szerezni a jövőben, de itt az idő, hogy cipőt húzzon és a legjobbját nyújtsa” – tette hozzá a katalán szakember.

„Nagyon jól játszott az előző idényben és tudom, hogy mennyire versenyképes, ráadásul a társait is a legjobbra vezeti” – tette hozzá Guardiola, kifejtve azt is, hogy Gündogan alternatívát ad a csapat játékához, s két-három szerepkörben is tud tökéletesen játszani, ráadásul nincs szüksége időre a beilleszkedéshez sem.

„Ha holnap játszania kell, mindent tud” – jegyezte meg Guardiola.

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

Augusztus 24., szombat

13.30: Brighton & Hove Albion–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Crystal Palace–West Ham United

16.00: Fulham–Leicester City

16.00: Manchester City–Ipswich Town (Tv: Spíler1)

16.00: Southampton–Nottingham Forest

16.00: Tottenham Hotspur–Everton (Tv: Match4)

18.30: Aston Villa–Arsenal (Tv: Spíler1)

Augusztus 25., vasárnap

15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United (Tv: Spíler1)

15.00: Wolverhampton–Chelsea (Tv: Match4)

17.30: Liverpool–Brentford (Tv: Spíler1)