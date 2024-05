Hivatalos: hosszabbított az Ipswich Townnal a Chelsea és az MU kiszemeltje

A klub közleményéből kiderült, hogy a korábban a Manchester United és a Chelsea által is hírbe hozott tréner 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá az élvonalba idén 22 év után visszatérő Ipswich Townnal, amely a bajnok Leicester City mögött a második helyen fejezte be a Championship 2023–2024-es küzdelmeit. McKennához hasonlóan hosszabbított az együttes két segédedzője, Charlie Turnbull és Lee Grant, valamint a kapusedző, Rene Gilmartin is.

„Rendkívül büszke vagyok arra, hogy új szerződést írhattam alá a klubbal – idézte a klub hivatalos honlapja a menedzsert. – Az elmúlt két idényben hihetetlen sikereket értünk el együtt, és nagyon izgatott vagyok amiatt, hogy huszonkét év után az újra az én felelősségem lesz irányítani a Premier League-ben az együttest. Az előttünk álló kihívásokra azóta tart a felkészülés és a tervezés, hogy májusban kivívtuk a feljutást. Az új idény kezdete előtt még rengeteg munka van előttünk.”

Mark Ashton, a klub vezérigazgatója is elmondta véleményét a szerződéshosszabbításról: „Örülünk, hogy Kieran továbbra is elkötelezte magát a klubunk mellett. A siker új kihívásokat is teremt, és az elmúlt hetekben komoly találgatások is zajlottak, ám Kieran és én folyamatosan kommunikáltunk egymással, gyakran naponta többször is arról, hogyan tervezzük meg a klub új generációjának első Premier League-idényét. Kieran új szerződésének az aláírása jelentős lökést is jelent a klub számára.”

A CHAMPIONSHIP VÉGEREDMÉNYE

FELJUTOTT: Leicester City (bajnok), Ipswich Town (2. helyezett)

Rájátszásba jutott (3–6. helyezett): Leeds United, Southampton, West Bromwich Albion, Norwich City

Kiesett (22–24. helyezett): Birmingham City, Huddersfield Town, Rotherham United