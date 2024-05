A Red Bull az angol futballba is bevásárolta magát

A The Telegraph cikke szerint a Red Bull jelentős támogatást nyújt a Premier League-be jutástól a Championship playoffjának döntőjében elbukó csapatnak.

„Az a célkitűzés, hogy a Leeds United visszajusson a Premier League-be, és annak meghatározó szereplőjévé váljon, egyezik a Red Bull ambíciójával. Nagyon bizakodóak vagyunk” – idézte a cikk Oliver Mintzlaffot, a Red Bull igazgatóját.

A Leeds United az amerikai Denise DeBartolo tulajdona, a San Francisco 49ers NFL-csapatot is működtető hölgy befektetőcsoportjának olyan hírességek is tagjai, mint Will Ferrell és Russell Crowe színészek, Michael Phelps úszó és Jordan Spieth golfozó. S most már tulajdonostárs lett a Red Bull is.

A The Telegraph szerint a Red Bull nem kap szavazati jogot a klub elnökségében, nem jelenik meg a klub nevében vagy logóján sem – ellenben a Salzburggal, a Lipcsével és a New Yorkkal.