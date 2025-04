Féktelen Minnesota – 15 gólos őrületet nyert meg a Wild a Sharks ellen

Bő egy héttel az idény vége előttig kellett várni arra, hogy egy játéknapon négy játékos is minimum mesterhármast szerezzen az NHL-ben: csütörtökre virradóra ez is megtörtént, mégpedig egy olyan meccsnapon, amelyen a mérkőzések száma alapján nem volt rá nagy esély. Merthogy mindössze öt meccset rendeztek, ám egyiken sem született hétnél kevesebb gól (a hosszabbítást is beleszámítva).

A Minnesota Wild és a San Jose Sharks összecsapása egészen ritka módon alakult: a Sharks ugyanis az első és a második harmadban is előnybe került, mégis a Wild mehetett előnnyel pihenni a két nagyszünetre. Az első harmad után a Minnesota 2–1-re vezetett, s bár a második felvonásban a San Jose fordított 4–3-ra, a házigazdák a harmad utolsó három percében visszavették a vezetést. A harmadik játékrész elején a Wild Joel Eriksson Ek harmadik és negyedik góljával 7–4-re meglépett, ám a Sharks a meccsen mesterhármast jegyző újonc Macklin Celebrini vezérletével egyenlített. A hosszabbítás csupán egy percig tartott: a duplázó Kirill Kaprizov második találatával zárta le a találkozót, amelyen a hazaiaktól Matt Boldy négy gólpasszt jegyzett, míg a vendégektől Celebrini öt pontig jutott – három gólja mellett két assziszttal is bekerült a jegyzőkönyvbe. Noha a 15 gól egy meccsen kétségtelenül sok, az NHL történetében ez volt a 236. legalább 15 találatot hozó mérkőzés, legutóbb tavaly októberben láthattunk ennyit egy meccsen, amikor az Ottawa Senators győzte le szintén hosszabbításos meccsen 8–7-re a Los Angeles Kingst.

ÖSSZEFOGLALÓ

A torontói Matthew Knies sem adta három gólnál alább a Tampa Bay elleni hosszabbításos meccsen, a mesterhármasát a hosszabbításban tette teljessé, és ezzel 4–3-ra megnyerte a Maple Leafsnek a találkozót. A 22 éves amerikai csatár idénybeli második háromgólos meccsét jegyezte.

Első NHL-es triplájának örülhetett a Philadelphia Flyers csatára, Tyson Foerster, aki ezzel 8–5-ös győzelemre vezette csapatát a New York Rangers ellen, de a meccs legtöbb pontot szerző játékosa mégsem ő, hanem a New York-i Mika Zibanejad lett, aki a Rangers öt góljából négyhez is gólpasszal járult hozzá. Ki tudja, lehet, hogy az egész összecsapás másképp alakul, ha az első harmad elején, mindössze 75 másodperc játék után Zibanejad nem hagy ki egy rávezetéses büntetőt.

Fentiek fényében szinte elsikkad a maradék két mérkőzés, amelyen egyaránt 4–3-as végeredmény született. Sokáig nem úgy tűnt, hogy hétszer találnak kapuba a csapatok az Anaheim–Calgary találkozón, mivel a harmadik felvonásra a vendégek 1–0-s vezetésével fordultak a felek. A záró húsz percben azonban ötször jelzett a gólbíró, így jöhetett a ráadás, amelyet a meccset hosszabbításra mentő Cutter Gauthier döntött el második góljával mindössze 1:11 perc játék után.

Úgyszintén hét gól esett Edmontonban, ahol az Oilers a bunyóval tarkított első felvonásban hátrányba került a St. Louis Blues ellen, ám a három asszisztig jutó Connor McDavid vezetésével fordított, s 21 másodperccel a rendes játékidő letelte előtt Connor Brown révén meg is nyerte a találkozót.

NHL, ALAPSZAKASZ

Tampa Bay Lightning–Toronto Maple Leafs 3–4 – hosszabbítás után

New York Rangers–Philadelphia Flyers 5–8

Minnesota Wild–San Jose Sharks 8–7 – h. u.

Anaheim Ducks–Calgary Flames 4–3 – h. u.

Edmonton Oilers–St. Louis Blues 4–3