Kirángatja-e a gödörből a Jetset a Detroit sikerkovácsa? Hol köt ki Myles Garrett?

DÉLI CSOPORT

HOUSTON TEXANS

A kőkemény védelem nagyjából rendben van, de a 2023-ban remeklő támadóegység nagyon visszaesett tavaly, ezért DeMeco Ryans lecserélte Bobby Slowik koordinátort, és a Bill Belichick, majd Sean McVay mellett tapasztalatot szerző Nick Caleyt nevezte ki a helyére. A védő- és a támadófal közepét meg kell erősíteni, és elkapót kell szerezni a távozó Stefon Diggs és a súlyos sérülése után ki tudja, mire képes Tank Dell pótlására.

INDIANAPOLIS COLTS

A Colts lassan egy évtizede a tipikus szürke középcsapat extra nélkül, Anthony Richardson az első két idényében nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de még mindig korai lenne lemondani róla. Egy jó tight end sokat segíthet neki, míg a védelem összeszedése a Bengalsnál megbukott Lou Anarumo feladata, de neki is kellenek új emberek a fal szélén és a hátsó sorban egyaránt.

JACKSONVILLE JAGUARS

A generációs tehetségnek kikiáltott, még mindig csak 25 éves Trevor Lawrence az ötödik idényét kezdi az NFL-ben, de továbbra is várni kell a nagy áttörésre. A Tampa Bay támadósorával csodát művelő Liam Coen vezetőedzővé kinevezése segíthet ebben, de stabilabbá kell tenni a támadófalat, amihez új emberekre lesz szükség kívül és belül is. A védelemben is a fal a gyenge pont, oda érkezhet erősítés a drafton.

TENNESSEE TITANS

A harmadéves Will Levis az előző idény közepén a kispadra került, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem ő a megoldás hosszú távon. A Titansé az első draftcetli, így akár az évfolyam legjobb irányítójával újrakezdheti az építkezést Brian Callahan vezetőedző – csakhogy nem annyira egyszerű a döntés, nincs olyan QB az osztályban, aki minden kétséget kizáróan be fog válni. Ha ők sem látnak ilyet, az sem elképzelhetetlen, hogy a Titans veterán irányítót szerződtet és eladja az első draftjogot több későbbi pickért, hiszen rengeteg hiányossága van a keretnek.

ÉSZAKI CSOPORT

BALTIMORE RAVENS

Az AFC legerősebb csapata nagy balszerencsével kapott ki Buffalóban, és újabb évet kell várnia arra, hogy megpróbálja átlépni önmaga árnyékát a playoffban. A csapat egyben van, a kulcskérdés a támadófal bal szélének megoldása, vagy hosszabbítanak Ronnie Stanleyvel, vagy a drafton hoznak oda valakit. Az sem mellékes, mi lesz Justin Tucker rúgóval, aki ellen már 16 masszázsterapeuta nyújtott be keresetet zaklatás miatt, és a számuk hétről hétre növekszik.

CINCINNATI BENGALS

A liga legjobb irányító, elkapó párosa volt Joe Burrow és Ja'Marr Chase 2024-ben, mégis lemaradt a rájátszásról a Bengals. A támadófalat és a védelmet rendbe kell tenni, utóbbi miatt érkezett új koordinátor a Notre Dame egyetemtől Al Golden személyében. Az első lépés az idény NFL-sacklistáját vezető Trey Hendrickson idény végén lejáró szerződésének meghosszabbítása lesz, a passzsiettető ugyanis ultimátumot adott a vezetőségnek: ha nem egyeznek meg idén, akkor cseréljék el másik klubhoz.

CLEVELAND BROWNS

A harmadik évében sem hozta meg az áttörést Deshaun Watson, akiért 2022-ben három első kört adott a Houstonnak a Browns, majd 230 millió dolláros, teljesen garantált összegű szerződést kötött az irányítóval. Ideje továbblépni, a draft második választási jogával ígéretes újonc irányító érkezhet. A Browns jelenleg 30 millió dollárral a bérhatár rossz oldalán áll, így a keret jelentős megerősítésére aligha kerül sor, ráadásul Myles Garrett távozni akar, olyan csapathoz menne, amellyel bajnok lehet.

A közelgő hetek egyik nagy kérdése, hol köt ki Myles Garrett (Fotó: Getty Images)

PITTSBURGH STEELERS

Továbbra sincs meg Ben Roethlisberger méltó utódja. Tavaly Russell Wilsont és Justin Fieldset is kipróbálta a csapat, mindkettő szívesen maradna, de a tavalyinál sokkal nagyobb összegért, és a klub csak egyiküket fizeti meg. Bármelyikük is marad, vagy harmadik játékosra esik a választás, szükség lesz egy jó elkapóra is, aki tehermentesíti George Pickenst.

KELETI CSOPORT

BUFFALO BILLS

Csak vissza kell nézni Patrick Mahomes játékát az AFC főcsoportdöntőjén és a Super Bowlon, és máris látszik, hogy a Billst a stabilabb védőfal választja el a végső céltól. Az Eagles négyesét szinte lehetetlen reprodukálni, de néhány lépést lehet tenni felé. Ed Oliver mellé középen kellene valaki a 2023-as sérülése óta visszaesett DaQuan Jones helyére, ide jöhet újonc, de az is lehet, hogy a piacon néz körül a Bills.

MIAMI DOLPHINS

A védelem minden pontjára ráfér az erősítés, de a legfontosabb feladat Tua Tagovailoa megvédése, amihez meg kell erősíteni a falat. Terron Armsteadet 2026-ig szerződés köti a Miamihoz, de minden tavasszal elgondolkozik a visszavonuláson, ha ő folytatja, eggyel már beljebb lesz a Dolphins. De a fal közepén még óriási lyukak tátonganak, a drafton vagy a játékospiacon be kell tömni, mert Tagovailoát már csak egy-két agyrázkódás választja el a visszavonulástól.

NEW ENGLAND PATRIOTS

Messze a New England bérkerete a legbővebb az NFL-ben, több mint 110 millió dollárból gazdálkodhat a rögtön az alapszakasz után kinevezett Mike Vrabel által vezérelt csapat. A védelemmel nincsenek nagy gondok, a szabadügynökpiacon a támadófalat erősítheti meg több ponton a csapat, illetve játszótársakat szerezhet Drake Maye-nek, elkapó és futó pozícióban is erősödhet a Patriots.

NEW YORK JETS

Eddig tartott az Aaron Rodgers-éra a Jetsnél, új irányítóra van szükség. Az újonnan kinevezett Aaron Glenn védőspecialista vezetőedző magával hozta Detroitból Tanner Engstrandot, aki az elmúlt két évben a Lions passzjátékáért volt felelős, vele keresik a megoldást, és vagy a draft hetedik választási jogával, vagy a szabadügynökpiacon találják meg. Ha utóbbin, akkor a védelembe Sauce Gardner mellé kell érkezhet másik cornerback az április játékosbörzén.

Aaron Glenn feladata, hogy feljebb léptesse a New York Jertset – immár Aaron Rodgers nélkül (Fotó: Getty Images)

NYUGATI CSOPORT

DENVER BRONCOS

Sean Payton együttese az előző idény egyik kellemes meglepetése volt, a védelem dominált, Bo Nix remekül játszott újonc irányítóként. Egy-egy jó elkapó és tight end még nagyobb teret engedne Nixnek, még komfortosabbá tudná tenni a játékát, míg a védelmet a safety poszton lehetne még erősebbé tenni.

KANSAS CITY CHIEFS

Első körben a Super Bowlban kapott nagy pofont kell kihevernie a Chiefsnek, aztán miután Travis Kelce eldöntötte, hogy folytatja-e, el lehet kezdeni a Philadelphia ellen csődöt mondó egységek újjáépítését. A támadófal bal szélét mindenképpen frissíteni kell, de mivel nem sok bérkeretből gazdálkodhat a klub, ezt a drafton kell megoldania. Patrick Mahomes miatt a Chiefs mindig bajnokesélyes, ezért egyéves szerződéssel bármikor megkaphat olyan veteránokat, akik a Super Bowl reményében alacsonyabb fizetésért is aláírnak.

Mark Davis többségi tulajdonos és Tom Brady – mennyire szólhat bele a Las Vegas Raidersnél folyó munkába a társtulajdonos? (Fotó: Getty Images)

LAS VEGAS RAIDERS

Nagyon izgalmasnak tűnik a Vegas új korszaka. Pete Carroll 73 évesen írta alá vezetőedzői szerződését, a támadóegységet Chip Kelly vezeti majd, aki már a Philadelphia és a San Francisco vezetőedzőjeként is megbukott, de az Ohio State-tel januárban egyetemi bajnok lett. Tom Brady résztulajdonosként beleszólhat a munkába, a Raiders csaknem 90 millió dolláros szabad fizetési kerettel dolgozhat, így bárkit megszerezhet, akit lát fantáziát a Raiders új vezetőségében. Jó esély van újonc irányítóra, nem elképzelhetetlen, hogy Kelly és Brady akár a hatodik drafthelyről az elsőre is előreugrana a két első körösnek tartott QB egyikéért, Cam Wardért vagy Shedeur Sandersért.

LOS ANGELES CHARGERS

Több mint 55 millió dolláros bérkerettel számolhat a Chargers, ami a legmagasabb érték az AFC rájátszásba jutott csapatai közül. A védelem rendben van, bár egy szélső irányítósiettető még félelmetesebbé tenné. A Chiefs nyugati trónról való letaszításához Justin Herbertnek szüksége lenne egy jó centerre és néhány játszótársra – egy elkapó és egy tight end egy csapásra a legerősebbek közé emelné Jim Harbaugh támadóegységét.