Itt van Amerika: tízéves Klay Thompson rekordpontszámú negyede

Ha valaki akárcsak egyetlen alkalommal eléri a harminc pontot egy NBA-mérkőzésen, arra már odafigyelnek a szakértők, az érdeklődők. Tíz évvel ezelőtt, 2015. január 23-án Klay Thompson, az akkor a Golden State Warriorsban szereplő hátvéd 37 pontot szerzett, ami igazán derekas tett. Viszont egyetlen negyedben.

A Harcosok akkor még nem szereztek bajnoki címet, de annak az évadnak a végén már igen, és azóta még hármat gyűjtöttek, Thompson mindegyik gárdának a tagja volt, de manapság már a Dallas Maverickst erősíti. A GSW 2011-ben draftolta őt, és hamar kitűnt, mekkora tehetsége van a távoli dobásokhoz, Stephen Curryvel alkotott duója, a Splash Brothers világszerte ismertté és elismertté vált.

Az említett, Sacramento Kings elleni mérkőzésen Thompson az első félidőben semmi különöset nem csinált, három dobását értékesítette a mezőnyből (kilencszer kísérletezett), ebből kettőt a triplavonalon túlról. Az All Star-gálára is beválogatott sztár elévülhetetlen érdemeket szerzett együttese 126–101-es sikerében, a nagyszünet után önkívületi állapotban kosárlabdázott. Saját bevallása szerint csak próbált hibátlanul dobni, és ez olyan jól sikerült, hogy a 12 perces negyedben mind a 13 mezőnykísérlete a helyére ment, kilencből kilenc triplát értékesített, előbbi rekordbeállítás (David Thompson csinált hasonlót), utóbbi azóta is fennálló csúcs. A Warriors egyébként 41 pontot szerzett abban a negyedben, míg a Kings csupán 22-ig jutott, az utolsó bő három percet 18–3–ra nyerte Thompson az ellenféllel szemben. Természetesen karriercsúcsot ért el, úgy szerzett 52 pontot, hogy a mérkőzés utolsó kilenc és fél percét kiülte. Ez a mennyiség az egyéni rekordot illetően már nem áll fent, 2016 év végén 60 pontig jutott az Indiana Pacersszel szemben.

A 37 pont egy negyedben viszont nyilvánvalóan azóta is érinthetetlen, igaz, Kevin Love 2016-ban eljutott 34-ig az első negyedben az akkori bajnoki címvédő Cleveland Cavaliersnél, aztán a mérkőzést negyvennel zárta, vagyis a kezdeti lendület nem tartott ki a végéig.